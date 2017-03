Revolution an der Grasnarbe

artikel-ansicht/dg/0/

Woltersdorf (MOZ) Am Montag hat der Bauhof begonnen, an einer Reihe von Straßen die Grasnarben zurückzuschneiden, damit das Regenwasser gut abläuft. Was bisher hauptsächlich Handarbeit war, wird jetzt mit einer speziellen maschinellen Vorrichtung erledigt.

Abschaben mit Spezialvorsatz: Andreas Block fährt den Multicar mit der eigens angeschafften Vorrichtung am Rand der Vogelsdorfer Straße in Woltersdorf entlang. Dabei wird die Grasnarbe auf Fahrbahn-Niveau entfernt, das Bankett wird geschält. © MOZ/Joachim Eggers

An der Vogelsdorfer Straße in Woltersdorf liegen am Vormittag in unregelmäßigen Abständen Haufen von Erde und Gras herum. Die Kante der Straße, da, wo die Fahrbahn endet, ist glatt und graubraun, wo vorher Grün war. Das Bankett ist frisch geschält, wie es Bauhofleiter Maximilian Jahn ausdrückt.

Das macht der Woltersdorfer Bauhof, der der Gemeindewohnungsbaugesellschaft Woltersdorf (GWG) zugeordnet ist, einmal im Jahr, und auf weiten Strecken ist das auch heute noch mit viel Handarbeit verbunden. Erstmalig setzt der Bauhof in diesem Jahr aber eine eigens angeschaffte Vorrichtung ein, die gegenüber der Fahrerkabine und dem restlichen Fahrzeugkörper nach rechts versetzt ist. Eine Art Schaufel fährt auf dem Niveau der Fahrbahn auf der Grasnarbe entlang und schabt sie weg. "Es sieht dann erst einmal nicht mehr schön und grün aus", räumt Jahn ein.

Dennoch ist er davon überzeugt, dass die Maßnahme nachhaltig und ökologisch ist, aus einer Reihe von Gründen. Sie stellt sicher, dass das Niederschlagswasser in den Seitenbereichen versickert und nicht auf der Fahrbahn steht, wo es zu einem Sicherheitsrisiko durch Aquaplaning werden kann. Wenn gesichert ist, dass das Niederschlagswasser in den Seitenbereichen versickert und so auch Straßenbäume wässert, kann sich der Bauhof Bewässerungsgänge sparen, bei denen Trinkwasser verspritzt wird, das ja erst einmal gewonnen, aufbereitet und natürlich auch bezahlt werden muss.

Ein halber bis ein Meter am Fahrbahnrand soll frei sein, gibt Jahn als Zielmarke vor. Mit dem neuen Spezialaufsatz, den die GWG für eine hohe vierstellige Summe angeschafft hat, werden 70 Prozent der bisherigen Arbeitszeit für diese Maßnahmen eingespart, sagt Jahns Mitarbeiter Yves Krüger. Er und Jahn hoffen, dass die Arbeit, die sonst vier Wochen gedauert hat, jetzt in einer Woche erledigt ist. Auf der Liste der Straßen, in denen der Bauhof in den nächsten Tagen zu sehen sein wird, stehen unter anderem der Schönebecker Weg und Teile der Straße An den Fuchsbergen. Insgesamt 7,5 Kilometer Straße in Woltersdorf erhalten auf diese Weise frisch geschälte Bankette.

Bei aller Effizienz-Revolution bleibt auch die neue Vorgehensweise personalintensiv. Hinter dem Multicar mit dem Aufsatz fährt die Besenmaschine. Zwei weitere Kollegen fegen das abgeschnittene Material zusammen und schichten es zunächst in Haufen auf und schaufeln es später auf die Pritsche eines weiteren Fahrzeugs.

Der Einsatz der neuen Technik ist zugleich auch begrenzt - sie funktioniert nur da, wo die Bankette direkt neben der Fahrbahn liegen. "Poller kann man wegnehmen", sagt Jahn. Aber wo Gehwege oder gepflasterte Flächen den Straßenraum begrenzen, bleibt es dabei, dass mit einer sogenannten Wildkrautbürste gearbeitet werden muss. Die Bearbeitung der Bankette ist Teil des Werkvertrags, der die Leistungen der GWG und des Bauhofs für die Gemeinde beschreibt. Parallel zu den Bankett-Arbeiten werden die Gräben daneben ausgeschachtet - wobei natürlich nicht gleichzeitig an einer Stelle gearbeitet wird, damit die Gewerke einander nicht in die Quere kommen.