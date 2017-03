Vor und nach der Schule gut aufgehoben

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) 20 Jahre Awo-Hort in Beeskow. In großen Lettern steht es am Eingang der Grundschule an der Stadtmauer. Gefeiert wird der Trägerwechsel 1997, aber erst am 23. Juni mit einem großen Kinderfest.

Katherina Hennig, die Leiterin des Awo-Hortes, kennt den Hort schon seit den 1960er-Jahren, als sie selbst als Schulkind diesen besuchte. Damals unterstand er der DDR-Volksbildung, nach der Wende übernahm ihn die Stadt Beeskow, seit 1997 ist die Arbeiterwohlfahrt der Träger. Und das nun seit 20 Jahren. Nach einem Einbruch bei den Kinderzahlen geht es seit 2003 wieder stetig aufwärts. Rund 200 Erst- bis Viertklässler besuchen vor und nach dem Unterricht den Hort, der von 6 bis 18 Uhr geöffnet ist. "Sieben bis acht Kinder sind auch früh schon da", sagt Katherina Hennig. "Und die letzten gehen um 18 Uhr." Die meisten Kinder kommen jedoch direkt nach der Schule, um ihre Hausaufgaben zu machen und zu spielen. Die Hausaufgaben werden zusammen in der Gruppe erledigt, was die Kinder spielen oder womit sie sich beschäftigen, bestimmen sie selbst. "Wir arbeiten nach dem Situationsansatz", sagt Erzieherin Yvonne Jahn. "Je nachdem, wofür sich das Kind gerade interessiert, werden Angebote unterbreitet. Mag es zum Beispiel gerade Saurier, so könnte man es für ein Buch oder eine Bastelarbeit mit Sauriern begeistern." Die in der DDR übliche gruppenorientierte Beschäftigung ist lange vorbei. "Wir wollen die Kinder zu flexiblen, kreativen und selbstständigen Menschen erziehen", fasst Barbara Rothbauer das Ziel zusammen. Das Schönste für die Kinder sei aber unter ihresgleichen zu sein, dort lernten sie höflich miteinander umzugehen, sich an Normen und Regeln zu halten. Von den Eltern wünschen sich die Horterzieher - von den insgesamt neun sind drei Männer -, dass sie ihren Kindern erlauben, Kind sein zu dürfen. Ohne ständige Termine und Druck. Oft hören sie, dass Eltern fragen: "Und, was habt ihr heute gemacht?" Und wenn das Kind antworte "gespielt", reagierten die Eltern überrascht: "Was, nur gespielt?" An ihrer Arbeit schätzen die Erzieher, dass sie im Inneren jung bleiben. "Die Kinder bringen viel Neues mit. Man ist immer auf aktuellem Stand, bleibt in seinem Wissen nicht stehen", findet Barbara Rothbauer. Erzieher sein prägt. Zu Hause muss sie sich von ihrer Familie öfter vorwurfsvoll sagen lassen: "Du hast wieder deine Hortstimme". Aber die Stimme sei nun mal das einzige Instrument des Erziehers. Andere Druckmittel gebe es nicht. "Wir müssen laut und bestimmt sein, aber auch manchmal ganz leise, nämlich dann, wenn der Lärm der Kinder überhand nimmt. Dann werde ich wahrgenommen, wenn ich ganz ruhig spreche", erzählt Yvonne Jahn.

Am 7. April wird auch sie dabei sein, wenn das 20-jährige Jubiläum des Awo-Horts mit den Erziehern und geladenen Gästen gefeiert wird. Eingeladen ist auch Dietrich Krüger, der ehemalige Schulleiter, der wie der verstorbene Eberhard Schulze viel für die Schule und den Hort bewegt habe, findet die Hortleiterin. Denn die Nähe zur Schule sei für den Hort vorteilhaft, weil vieles auf dem kurzen Weg besprochen werden könne.

Eingeladen sind auch Vertreter der Stadt. "Sie hat in den letzten Jahren hier viel investiert, wir haben seitdem mehr Raum", sagt die Hortleiterin, räumt aber zugleich ein, dass es immer noch Platzprobleme gebe. Auch auf dem Schulhof könnten mehr Grün und mehr Spielecken sein. "Der schöne neue, öffentliche Spielplatz ist fast immer voll, so dass wir mit unseren Kindern kaum hingehen", sagt sie.

Ein weiterer Wermutstropfen sind die seit 1998 beliebten Ostseefahrten, die in diesem Jahr nicht mehr stattfinden. Man finde kaum noch Plätze für 100 Kinder, außerdem sei die Reise für viele Eltern zu teuer.