Schuldenberg schmilzt langsam

Der Schuldenberg der städtischen Gebäudewirtschaft (Gewi) ist nicht unerheblich. 145 Millionen Euro stehen derzeit in der Bilanz des städtischen Unternehmens. Darunter ist eine eher geringer Anteil DDR-Altschulden. Vor allem aber die umfangreichen Sanierungen in den Wohnkomplexen I bis IV seit der Wende, die noch nicht abgeschlossen sind, haben das Unternehmen zu einem guten Kunden der Banken werden lassen. Und der Schuldenberg wird in den kommenden Jahren nur und nach schrumpfen. Oliver Funke, Geschäftsführer der Gewi, erklärte jüngst in der Stadtverordnetenversammlung, dass sich der Bestand an Schulden bis 2026 auf rund 94 Millionen Euro verringern wird. "Der dafür fällige Kapitaldienst reduziert sich von derzeit zwölf Millionen Euro auf dann 10,5 Millionen Euro", so Funke.

Zirka 60 Prozent der Mieterlöse, die sich auf rund 22 Millionen Euro belaufen, gehen momentan für Zins und Tilgung an die Banken. Oliver Funke gibt zu: "Das ist nicht ohne." Zumal aus den noch verbleibenden Einnahmen die Instandhaltungsaufwendungen (zirka sechs Millionen Euro pro Jahr), Personalaufwendungen (zirka 2,2 Millionen Euro pro Jahr) und Verwaltungsaufwendungen (zirka 736000 Euro) bestritten werden müssen.

Wobei die Gewi von den sehr niedrigen Zinsen profitiert. Mussten im vergangenen Jahr 3,9 Millionen Euro Zinsen gezahlt werden, sollen es 2020 rund drei Millionen Euro sein. Das macht sich auch in der Bilanz bemerkbar. In der Gewinn-Verlust-Rechnung steigen die Gewinne von rund 2,2 Millionen Euro im vergangenen Jahr auf 2,8 Millionen Euro in 2020.

So richtig freuen kann sich Funke darüber aber nicht. Denn zum einen werden für Gewinne, die über einer Million Euro liegen, Gewerbesteuer fällig. Zum anderen steigt im gleichen Zeitraum der Aufwand für die Tilgung. Letztlich, so erklärte Funke in der Stadtverordnetenversammlung, machen sich diese zwei entgegengesetzten Linien negativ in der Liquididät bemerkbar, aus der zum Beispiel Eigenmittel für Investitionen gewonnen werden. Nach derzeitigen Prognosen sinkt die Liquidität von 1,8 Millionen Euro im Jahr 2015 auf 932000 Euro im Jahr 2020.

Derweil verweist der Gewi-Geschäftsführer darauf, dass die Ertragssituation des Unternehmens stabil ist, auch in den kommenden Jahr, die Belastungen also geschultert werden können. Die Zahlungsfähigkeit ist nicht gefährdet. "Die Mieteinnahmen werden nahezu gleich hoch bleiben", erklärt Funke in seiner Zehn-Jahres-Prognose. "Durch Sanierungen steigen die Mieten." Im Bericht zum Geschäftsjahr 2015 heißt es dazu: "Die Bestandsmieten erhöhen sich fast ausschließlich durch sanierungsbedingte Mietanpassungen." Gleichzeitig werden bis 2026 noch einmal 1200 Wohnungen aus dem Bestand der Gewi verschwinden. Der größte Wohnungsvermieter der Stadt verfügt in zehn Jahren dann noch über 6300 Einheiten. Im gleichen Zeitraum soll die Leerstandsquote von momentan 17 Prozent um sieben Prozent auf dann zehn Prozent gedrückt werden.

Auch soll die Investitionstätigkeit in den kommenden Jahren fortgesetzt werden. Bis 2021 will die Gewi 65 Millionen Euro für Instandhaltung und Modernisierung investieren. 14 Millionen Euro kostet zum Beispiel die Sanierung des Blocks in der Straße der Republik 30 bis 56 samt der Eckgebäude in der Diehloser Straße und Fritz-Heckert-Straße. Zwischen 2022 bis 2026 sehen die Planungen der Gewi weitere Investitionskosten in Höhe von 43 Millionen Euro vor. Oliver Funke betont: Die Investitionen finden "auf Sicht" statt. Es soll sich also nach dem tatsächlichen Bedarf orientiert werden.