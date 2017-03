Lutherjahr startet in Frankfurt

artikel-ansicht/dg/0/

Offiziell wird das Kulturland-Jahr unter dem Motto "Wort und Wirkung. Luther und die Reformation in Brandenburg" am 5. Mai in Frankfurt (Oder) eröffnet. Hier wirkte nach Luthers Thesenanschlag in Wittenberg der Ablass-Prediger Johann Tetzel an der neu gegründeten Universität und versuchte mit den dortigen Professoren Gegen-Thesen zu propagieren. Kurze Zeit später war es genau diese Universität, von der die wichtigsten Impulse für die Reformation in Brandenburg ausgingen. Und damit veränderte sich das Leben in der Stadt, erklärte Oberbürgermeister Martin Wilke (parteilos) am Montag bei der Vorstellung des Programms in der Landesvertretung in Berlin. Der Blick zurück auf Zeiten, in denen das Bürgerengagement entstand, schafft Identität, gibt Kraft und Mut für die Zukunft, sagte Wilke.

Mit dem breiten Angebot an Ausstellungen, Konzerten und Veranstaltungen bietet das Kulturland-Jahr Brandenburgern und ihren Gästen Möglichkeiten, sich mit vielen überraschenden Aspekten ihrer Geschichte auseinanderzusetzen, sagte Kulturministerin Martina Münch (SPD). Das Kulturland-Jahr habe sich fest etabliert und sei ein wichtiger Baustein für den Tourismus, so die Ministerin. Rund 900 000 Euro stehen für das diesjährige Programm zur Verfügung.