Zischler zeigt viele seiner Fotografien, etliche seiner Bücher, Werke seiner Frau, der Künstlerin und Architektin Regina Poly (1942-2014), sowie befreundeter Maler, Zeichner und Buchkünstler. Zu sehen ist die Ausstellung "Lauter Umwege. Sieben Versuche, die Zeit festzuhalten" im Schloss Neuhardenberg.

Dort demonstriert er, wie sich das Verrinnen der Zeit durch die Fotografie festhalten lässt, die ja für das Gegenteil erfunden wurde: die Dinge nämlich in einen bestimmten Augenblick abzubilden und sie damit visuell dem Vergehen zu entreißen. Zischler, der Ende der 50er-, Anfang der 60er-Jahre mit dem Fotografieren begann, benutzt eine Lochbildkamera - einen Kasten mit einem kleinen Loch statt eines Objektivs -, die die Negative wenigstens zwei Minuten belichten muss. Wenn Zischler damit Heißluftballons fotografiert, entstehen Bilder des Entrinnens, Verschwimmens, Verflüchtigens. Unschärfe ist gewollt und Stilmittel. Die Bilder wirken mehr gemalt als fotografiert und entrückt, vor allem die Blumenwiesen, die Zischler aus der Käferperspektive abgelichtet hat. Man könnte sie impressionistische Fotografie nennen.

Für Pflanzen hat Zischler ebenfalls eine intensive Neigung entwickelt. Er fühlt mit denen, die sich in den Großstädten aus Betonritzen ans Licht kämpfen. In einer der Vitrinen ist das "Handbuch der wildwachsenden Großstadtpflanzen" ausgestellt. Er hat sich ihnen in seinem reizenden Buch "Berlin ist zu groß für Berlin" (liegt ebenfalls aus) gewidmet und sich für diesen Band im Lager ihrer Feinde umgesehen: bei den Straßenbegehern. Sie laufen täglich zehn bis zwölf Kilometer durch die Stadt und notieren, wo Wildwuchs und Wurzeln Bürgersteine zerwühlen - oder sich in Zischlers Lesart die Gehwegplatten dem städtischen Grün in den Weg legen.

Das Buch ist ein distanziertes literarischen Vermessen einer sich in die Übergeschnapptheit ausdehnenden Metropole. Mit fasziniertem Erschrecken, auch das zeigt er in der Ausstellung, widmet sich Zischler Berlins Größenwahn. Man muss in der Ausstellungshalle die Treppen neben dem Kubus hochsteigen, um das zu sehen. Da oben ist ein Modell des Teufelsberges ausgestellt, der aus 26 Millionen Kubikmetern Kriegsschutt besteht, die über der ehemaligen NS-Wehrakademie abgekippt wurden. Im Modell, das Zischler von dem Architekten Alexander Grams bauen ließ, sieht man, wie winzig sich das Gebäude unter dem Geröllhaufen ausnimmt. Die gigantomanischen Hochschulbauten, die Albert Speer neben die Wehrakademie setzen wollte, sind ebenfalls im Modell zu sehen. "Damit man mal einen Vergleich hat", sagt Zischler, der Berlin die aus permanentem Abriss und Neubau wachsende Verbautheit nicht so sehr übel nimmt. "Nur schön, wäre doch langweilig."

Sein Beitrag zur Stadtaufwertung hängt gegenüber vom Teufelsberg-Modell. Auf einer riesigen Reproduktion sieht man auf den Flughafen Tempelhof, und dahinter auf dem Flugfeld schraubt sich der 400 Meter hohe Tatlin-Turm in den Himmel, eine gewagt-luftige Konstruktion des russischen Avantgardisten Wladimir Jewgrafowitsch Tatlin. Der Schauspieler gehört zu denen, die den Turm gern auf dem Flugfeld gebaut sehen würden. Zischler: "Ich halte das für einen ernst zu nehmenden Vorschlag." Für Stadtplanung interessiert er sich also auch.

Und was ist bei der Vielheit seiner Interessen für ihn die existenziellste? "Das Schreiben", sagt er. "Schreiben ist wie Atmen."

Bis 25.6., Di-So 10-18 Uhr, Schloss Neuhardenberg, Ausstellungshalle, Telefon: 033476 6000