Berlin (MOZ) Der ostdeutsche Traditions-Fahrradhersteller Mifa schrumpft und schrumpft. Nach der zweiten Pleite innerhalb kurzer Zeit kündigte der Insolvenzverwalter am Montag an, die Belegschaft noch einmal zu halbieren.

Ostdeutsche Haushalte besaßen zu DDR-Zeiten Fahrräder von zwei Marken: Diamant und Mifa. Wobei Diamant als hochwertiger galt, Mifa aber legendär für sein Klapprad war. Mehr als 1,5 Millionen Exemplare des laut Firmenchronik "Trabi auf zwei Rädern" wurden von 1967 bis 1978 gebaut. Heute sind die Drahtesel-Marken kaum noch zu zählen, die man kaufen kann. Diamant und Mifa gibt es trotzdem noch. Wobei Diamant aus Hartmannsdorf in Sachsen zwischenzeitlich vor dem Aus stand. Davor bewahrte es 2002 das US-Unternehmen Trek Bicycle Corporation mit Stammsitz in Waterloo (Wisconsin). Die seit 1895 bestehende Marke Diamant mit 240 Mitarbeitern ist so der älteste deutsche Fahrradhersteller.

Weit turbulenter aber ging es nach der Wende bei Mifa in Sangerhausen (Sachsen-Anhalt) zu. In Treuhand-Zeiten von 1500 auf 100 Mitarbeiter abgeschmolzen, ging die Fertigung 1993 an zwei Schweizer, die zwei Jahre später Konkurs anmeldeten. 1996 stiegen zwei deutsche Unternehmer ein. Und diesmal sah es nach Erfolgsgeschichte aus, die Mifa sogar 2004 an die Börse führt. Zwischenzeitlich größter Anteilseigner mit einem Drittel der Aktien war der Finanzunternehmer Carsten Maschmeyer, der einst den Finanzvertrieb AWD gegründet hatte und auch als Ehemann der Schauspielerin Veronica Ferres Schlagzeilen machte.

2014 aber platzte die Bombe: Die Bilanzen der Vorjahre waren falsch, in Wirklichkeit hatte Mifa Verluste eingefahren. Der Aktienkurs brach um die Hälfte ein, der Vorstandschef musste gehen. Trotzdem schien es Hoffnung zu geben. Der indische Hersteller Hero Cycles kündigte an, die Mehrheit zu übernehmen. Wenige Wochen später platzte der Deal. Im September 2014 musste Mifa Insolvenz beantragen.

Doch erneut erscheint ein Retter: Heinrich von Nathusius. Den kennt und schätzt man in Sachsen-Anhalt. Er hatte nach der Wende das IFA-Gelenkwellenwerk in Haldensleben übernommen und zu einem weltweit erfolgreichen Autozulieferer gemacht. Und er packte an: Europas effektivste Fahrradproduktion sollte aufgezogen werden - mit einem Neubau. 17 Millionen kostet das, auch diesmal hilft das Land. Doch kaum ist das Werk Anfang dieses Jahres bezogen, folgt die nächste Pleite.

Mifa wird in diesem Sommer 110 Jahre alt - wenn das Unternehmen denn den Sommer erreicht. 520 Mitarbeiter hatte Mifa zu Jahresbeginn. Insolvenzverwalter Lucas Flöther schickte Anfang März 170 Mitarbeiter in eine Transfergesellschaft. 100 Beschäftigte kündigten von sich aus. 250 Mifa-Fahrradbauer sollten weiterarbeiten. Am Montag teilte Flöther mit, dass man sich von weiteren Mitarbeitern trenne - nun sollen 130 Beschäftigte Räder montieren. Es fehle das Geld, um Teile für einen neuen Großauftrag einzukaufen. Trotzdem hofft Lucas Flöther, der bereits Ende 2014 als Insolvenzverwalter fungierte, noch im Laufe des Frühjahrs einen Investor zu finden. Gespräche mit zwei Interessenten kämen gut voran.

Der Markt jedenfalls ist heiß umkämpft. Mit 4,05 Millionen Fahrrädern und E-Bikes wurden nach Angaben des Zweirad-Industrie-Verbandes 2016 6,9 Prozent weniger Zweiräder verkauft als 2015. Der Umsatz stieg trotzdem um sieben Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. Das liegt daran, dass die elektrisch unterstützten Räder immer beliebter werden. Aber auch sonst werden häufig hochwertigere Ausstattungen gewählt, was zu einem Anstieg des durchschnittlichen Verkaufspreises pro Fahrrad (einschließlich E-Bike) auf immerhin 643 Euro führte - ein Plus von satten 15 Prozent. Es gibt also Chancen für deutsche Produkte, auch wenn die meisten Räder aus China, Kambodscha oder Bangladesch kommen.

Was im Mifa-Werk derzeit denn auch vor allem noch gebaut wird, sind E-Bikes. Den Trend hatte Mifa eigentlich recht früh erkannt. Bereits 2012 hatte man den ursprünglich in Biesenthal (Barnim) gegründeten E-Bike-Hersteller Grace übernommen und die Produktion der elektrischen Räder nach Sangerhausen geholt. Ob die aktuelle Produktion aber reicht, das Traditionsunternehmen zu stabilisieren und ernsthafte Investoren anzulocken, steht in den Sternen.