Schönwalder Gräben bald 300 Jahre alt

Schönwalde (MOZ) Gut 80 Interessierte haben am Sonntag an der traditionellen Grabenwanderung mit Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) in Schönwalde teilgenommen. Sie kamen nicht nur aus den Ortsteilen der Gliengemeinde sondern auch aus Falkensee und Umgebung und wollten Wissenswertes über die fast 300 Jahre alte Geschichte der Gräben erfahren.

Oehme berichtete wie wichtig das Grabennetz für Schönwalde war und ist. Gerade zu DDR-Zeiten als Diesel knapp war und man wochenlang auf die Müllabfuhr warten musste, schüttete manch Hausbesitzer seine Asche in die Gräben, was zur Folge hatte, dass Keller vollliefen und Straßen überflutet wurden. Erst nach der Wende konnte die Gemeinde die Gräben renaturieren und so manchem Schönwalder Bürger den nassen Keller ersparen, hieß es während der Wanderung.

Die Teilnehmer sahen allerdings, dass es auch in der heutigen Zeit Menschen gibt, die ihren Unrat noch an und in den Gräben entsorgen. Eine Verkrautung der Böschungen ist die Folge. Das Abfließen des Wassers werde so verhindert. In trockenen Sommern sinkt der Wasserspiegel oft so stark, dass die hunderte Jahre alten Eichen und auch der Baumbestand der Siedlung gefährdet seien. Das Wasser soll also nicht nur abfließen sondern auch gehalten werden. Dazu sind Wehre notwendig.

Die Gemeinde hat deshalb vor, das alte Wehr am Niederneundorfer Kanal wieder herzurichten und über den Wasser-und Bodenverband einen Fördermittelantrag gestellt.