Kofferleiche ist nicht die Vermisste

Eberswalde (MOZ) Bei der am Sonnabend im Hafen der italienischen Stadt Rimini in einem Koffer angeschwemmten Frauenleiche handelt es sich nicht um die seit Mitte Februar während einer Kreuzfahrt vermisste Ehefrau des aus Eberswalde stammenden Daniel B. Das ergab eine Obduktion am Montag.

Seit fünf Wochen sitzt der 45-jährige Barnimer im bekanntesten römischen Gefängnis und bestreitet den Verdacht der Staatsanwaltschaft, er habe seine aus China stammende Ehefrau Xing Lei Li während einer elftägigen Mittelmeer-Kreuzfahrt getötet, in einen Koffer gepfercht und über Bord geworfen. Als am Sonnabend zwei junge Leute einen im Hafen von Rimini treibenden Koffer aus dem Wasser ziehen und darin eine Frauenleiche finden, scheint der Fall geklärt und Daniel B. überführt.

Doch nach der Obduktion am Montagmorgen ist klar, dass es sich nicht um die vermisste Chinesin handelt, auch wenn es sich bei der Leiche um eine Frau asiatischen Typs im Alter zwischen 35 und 40 Jahren handeln soll. Statur und Körperbau würden nach Aussagen der Ermittler nicht übereinstimmen, so sei die gefundene Leiche 1,70 Meter groß und stark unterernährt gewesen, die Chinesin jedoch nur 1,52 Meter. Auch der Koffer habe eine andere Farbe als der mit dem Verschwinden von Xing Lei Li vermisste. Zudem zweifelte Paolo Giovagnoli, Staatsanwalt von Rimini, schon am Wochenende daran, dass der Koffer samt Leiche von der nahe gelegensten Position des Schiffes bis nach Rimini 1200 Kilometer zurückgelegt haben könnte.

Daniel B. bleibt dennoch weiter in römischer Haft, weil die Untersuchungsrichter der Ansicht sind, dass er seine Frau während der elftägigen Kreuzfahrt umgebracht hat. Sie war am Abend des zweiten Tages das letzte Mal an Bord gesehen worden. Bei der Ankunft am 20. Februar fiel der Schiffsbesatzung auf, dass die 36-Jährige nicht wie alle anderen Passagiere ausgecheckt hatte. Der Mann aus Eberswalde wurde daraufhin am Flughafen festgenommen, als er mit seinen beiden vier und sechs Jahre alten Kindern zurück in die Wahlheimat Dublin fliegen wollte. Das Paar habe Probleme in der Beziehung, finanzielle Schwierigkeiten und sei im Fokus der irischen Sozialdienste gewesen, nannte der Untersuchungsrichter die Motive für einen Mord.

Der Barnimer bleibt bei seiner Behauptung, dass seine Frau bei einem Stopp des Kreuzfahrtschiffes im griechischen Hafen Katakolon unbemerkt von Bord gegangen sei. "Als ich das Schiff in Katakolon mit den Kindern verlassen hatte und zurückkam, war sie mit ihrem Koffer und der Kleidung weg", soll er bei der Vernehmung gesagt haben. Er habe versucht sie anzurufen und dem Personal an Bord der MSC "Magnifica" mitgeteilt, dass in der Kabine ein Bett weniger hergerichtet werden müsse. Daniel B. zufolge habe Xing Lei Li nach einem Streit genug von der Kreuzfahrt gehabt und sei zurückgekehrt nach Dublin oder in ihre Heimat China. Doch bislang ist sie weder an dem einen noch an dem anderen Ort angekommen.