Gesamtschulstandort: Kreuels will Kommunalaufsicht einschalten

Wustermark (MOZ) (pat) Die Kommunalpolitiker in der Gemeinde Wustermark wollen weiterhin für die Umwandlung der Oberschule in Elstal in eine Gesamtschule kämpfen. Das hat der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Oliver Kreuels (CDU), am Montag nochmals mit Nachdruck betont.

Mit Verweis auf den ablehnenden Beschluss in Brieselang, der im Mai 2016 nach Antrag der Grünen mehrheitlich von der dortigen Gemeindevertretung ausdrücklich gefasst worden war, will er nun die Kommunalaufsicht einschalten, schließlich könne sich Bürgermeister Wilhelm Garn (CDU) Monate später nicht öffentlich dagegen positionieren. Der Beschluss im Wortlaut: "Der Antrag auf Änderung der Oberschule in eine Gesamtschule wird abgelehnt, weil er keine Genehmigungschancen hat, den Bestand der Oberschule gefährdet und einen Neubau für die Oberschule auf absehbare Zeit unmöglich macht. Die Gemeinde Brieselang bekennt sich zum Bestand und zur Weiterentwicklung der Oberschule."

Und: "Wieso findet diese Position keine Berücksichtigung im Entwurf des Schulentwicklungsplan des Landkreises ?", hinterfragte Kreuels. "Immerhin wurde der Beschluss in Brieselang just zu einem Zeitpunkt gefasst, in welchem der Landkreis das Schulentwicklungskonzept erarbeitet hat."

Der Vorsitzende der Gemeindevertretung verwies zudem nochmals darauf, dass selbst Dietmar Bendyk, Schulleiter der Hans-Klakow-Oberschule Brieselang, gegen die Umwandlung sei und Dr. Christine Scharschmidt, Schulleiterin der Heinz-Silemann-Oberschule, ohne Wenn und Aber dafür sei. Das sei für Kreuels nunmal nicht von der Hand zu weisen. Er setzt nun auf die Sensibilität der Kreistagsabgeordneten, die im Mai eine Entscheidung fällen müssen.