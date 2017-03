Bahnverkehr wegen Brand unterbrochen

artikel-ansicht/dg/0/

Nassenheide (GZ) Zu einem Böschungsbrand am Bahnhof von Nassenheide ist die Feuerwehr am Montagabend ausgerückt. Wie Klaus Prillwitz von der Leitstelle in Eberswalde am späten Abend mitteilte, war der Notruf gegen 18.30 Uhr eingegangen. 200 Meter Grasland standen in Flammen. Wegen der Löscharbeiten musste der Bahnverkehr zwischen Oranienburg und Löwenberg kurzzeitig eingestellt werden. Die Brandursache ist noch unklar. Auch in Neuholland kam es am Abend zu einem Brand. Die Feuerwehr Liebenwalde musste Ödland beim Pferdehof löschen.