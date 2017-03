Granate im Briesewald gesprengt

artikel-ansicht/dg/0/

Kurz vor Mittag störte ein lauter Knall die Stille im Briesewald. Auch die Erde zitterte. Für einen kurzen Moment verstummte das Frühlingsgezwitscher im Wald. Dann flatterten aufgeregte Enten über die Baumwipfel - und die Vögel setzten ihr Konzert fort.

Über Funk haben Gerd Will und André Vogel vom Brandenburger Kampfmittelbeseitigungsdienst die Handpanzerabwehrgranate vom Typ "RPG-40" gesprengt. Ein Sondengänger, der regelmäßig in der Region nach historischen Gegenständen sucht, hatte vor einigen Tagen den Blindgänger in einem alten Bombentrichter zwischen Briesesee und der Straßen nach Birkenwerder gefunden und die Behörden alarmiert. Die Sprengmeister haben nach Analyse die Sprengung vor Ort angeordnet, da Entschärfung sowie Transport nicht möglich waren. Der Sicherungsstift fehlte bereits. Warum die Granate mit einem Kilogramm Sprengstoff vor mehr als 70 Jahren nicht explodiert war, lasse sich heute nicht mehr rekonstruieren. "Vielleicht war es ein Fabrikationsfehler, vielleicht der Waldboden beim Aufprall zu weich. Wir wissen es einfach nicht", sagte André Vogel. Die kontrollierte Sprengung verlief nach Plan. Die Experten hatten den Fundort um die Granate freigelegt, mehrere Autoreifen in das Loch gestapelt und ein gelbes, dickes Plastikrohr über den Blindgänger gestülpt. So sollte die Druckwelle der Detonation in den Himmel gelenkt werden. Das hat funktioniert. Nicht ein Zweig der benachbarten Bäume war abgeknickt. Lediglich Reste der Granate sowie Erde, das Rohr und die Altreifen waren im Umkreis von zwei Metern um die Fundstelle zu sehen. Das Betreten des Waldes sei trotz des Fundes nicht eingeschränkt, sagte André Vogel. Dennoch empfahl er dem Forstamt, das Areal gründlich absuchen zu lassen.

Um 10 Uhr war am Montag ein 400 Meter großer Sperrkreis eingerichtet worden. Kurz vor der Sprengung wurde dann dieVerbindungsstraße zwischen Birkenwerder und Briese für zirka 30 Minuten gesperrt.