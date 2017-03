Katja Ebstein begeistert in Oranienburg

artikel-ansicht/dg/0/

"Sie hat einfach eine sehr gute Stimme", erklärte Erika Hirrle, die mit zwei Freundinnen gekommen ist. "Ein Live-Konzert ist schon etwas Besonderes, anders als im Fernsehen." Elke Meier gefallen vor allem die politischen Texte. "Sie hat ja schon immer den Mund aufgemacht", stellt die Oranienburgerin fest.

Katja Ebstein hat sich in den 60er-Jahren in der Studentenbewegung engagiert und kümmert sich seit Jahren auch um soziale Projekte. Einige Spitzen gegen "ausgewanderte deutsche Politiker" wie US-Präsident Donald Trump oder den ehemaligen Verteidigungsminister der USA, Donald Rumsfeld, durften in ihrem neuesten Bühnenprogramm "Gestern - Heute - Morgen" nicht fehlen. Ihr Appell an das Publikum, wählen zu gehen, anstatt über die Politik zu schimpfen, wurde mit Beifall aufgenommen, ebenso ihre Lieder "Die Liebe bleibt" oder "Wölfe und Schafe".

"Kinder, in dieser Situation war jeder schon mal und hat sich unglaubliche Stärke gewünscht", moderierte die Sängerin ihren Titel "Stark sein" an. Der Refrain "Ich hoffe, dass ich irgendwann die Zeit mit dir vergessen kann", zauberte vielen Gästen ein Lächeln ins Gesicht. Sie fühlten sich in ihre Jugend zurückversetzt. Die meisten Besucher kennen Katja Ebstein noch aus den 70er- und 80er-Jahren und von ihren Auftritten beim Eurovision Song Contest. Der Schlager "Wunder gibt es immer wieder" brachte ihr 1970 Platz 3 ein und war der Startschuss für ihre Karriere.

Auch in der früheren DDR war sie mit Gastspielen präsent, bei Amiga erschien eine Langspielplatte. Katja Ebstein hat in 35 Jahren 30 Alben veröffentlicht und steht allen Kritikern zum Trotz nach wie vor gerne auf der Bühne. "Älterwerden ist nichts für Feiglinge", findet sie.