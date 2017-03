Marktausfahrt ist Einbahnstraße

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Bei einem Vor-Ort-Termin haben sich Vertreter der Polizeiwache Seelow und der Stadtverwaltung am Montag davon überzeugt, dass die bereits seit dem 15. März wirksame Einbahnstraßenregelung am Marktplatz von etlichen Verkehrsteilnehmern noch ignoriert wird. In den kommenden Tagen will die Polizei dort verstärkt kontrollieren, betont Revierleiter Thomas Wendland.

Zusammen mit Revierpolizist Jürgen Zickert hat er sich mit Hauptamtsleiter Andreas Scharf und Politesse Nicky Bittelmann an der Adler-Apotheke getroffen.

Dort ist das neue Einbahnstraßenzeichen unübersehbar. Die Straße "Am Puschkinplatz", ein schmales Gässchen mit Parkbuchten, ist jetzt von Autos nur noch zur Ausfahrt vom Markt in die Breite Straße zu befahren.

Doch kaum haben sich die Behördenvertreter dort versammelt, kommen auch schon die ersten Fahrzeuge aus der Breiten Straße in Richtung Markt angefahren. Binnen weniger Minuten sind es vier Autos.

Thomas Wendland belehrt die Fahrer über die zwei Wochen alte Festlegung und belässt es noch einmal dabei. "Künftig werden 25 Euro fällig, wenn die Regelung missachtet wird", macht er deutlich.

Die beiden Polizisten kritisieren, dass die Ausschilderung an der Ausfahrt zur Breiten Straße zu hoch angebracht ist. Die Schilder hängen höher als die vorgeschriebenen zwei Meter und könnten somit nicht so leicht von den Fahrern wahrgenommen werden, die sich gerade im Bereich der Kreuzung der Kreisstraße auf viele Dinge konzentieren müssen.

Seit dem 15. März ist die Marktgasse die Zufahrt zum Markt, die Straße "Am Puschkinplatz" die Ausfahrt. Nur die Kleine Kirchstraße ist Ein- und Ausfahrt. An den Markttagen Dienstag und Donnerstag ist die Ausfahrt "Am Puschkinplatz" gesperrt. Die Zufahrt Marktgasse hingegen bleibt offen, so dass die Kleine Kirchstraße an beiden Tagen einzige Ausfahrtmöglichkeit ist, erläutert Andreas Scharf. Ausnahme: Taxis und Rettungsdienst dürfen an diesen Tagen auch die Ausfahrt "Am Puschkinplatz" nutzen.

Die Neuregelung kritisiert Irina Tide vom Eiscafé zum Vor-Ort-Termin. Ihre Gäste seien dadurch irritiert: "Besser wäre es, die Einbahnstraßenrichtung umzudrehen!", meint sie.