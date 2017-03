Die fünfköpfige Jury hatte das schwerste Amt

artikel-ansicht/dg/0/

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Phantastische Stimmung herrschte am Sonnabend in der Giebelseehalle. Dort fand die schon 21. Mini-Playback-Show des Hortes Petershagen statt - auch nach zwei Jahrzehnten eine Herausforderung laut Hortleiterin Christine Trommler.

Die rund 170 Kinder begeisterten mit kleinen Shows, für die sie selbst einen Song ausgesucht und seit Januar vorbereitet hatten. Mit Hilfe von Eltern und Verwandten entstanden dazu Kostüme und Bühnenbilder. Gebannt folgten kleine und große Gäste den zwölf Gruppen auf der Bühne und quittierten jede Darbietung mit frenetischem Applaus.

So war es schwer für die fünfköpfige Jury, aus den durchgehend erstaunlichen Beiträgen einen Sieger zu küren. Daher bekamen alle teilnehmenden Kinder eine Medaille. Am Ende gewannen die 18 Viertklässler mit ihrem Justin-Timberlake-Song "Can´t stop the feeling".

Zu dem kurzweiligen Nachmittag trug auch die erstmals von Zehntklässlern der FAW-Schule übernommene Versorgung bei, die sich so Geld für die Abschlussfahrt verdienten.