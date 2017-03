Fünkchen Hoffnung glimmt für die TSGL

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1562486/

Mit diesem Erfolg in der heimischen Lehrer-Paul-Bester-Halle - übrigens der erste Sieg ohne Satzverlust in dieser Saison überhaupt - konnte das bisherige Schlusslicht die theoretische Hoffnung auf den Klassenerhalt weiterhin am Leben erhalten. Und nun fahren die Schöneicher in zwei Wochen mit neuem Selbstvertrauen zum alles entscheidenden Abstiegs-Endspiel ins Tecklenburger Land.

Das Schöneicher Trainergespann Mewes und Hannes Goertz musste auch gegen die großgewachsenen Internatler aus einer der vier Kaderschmieden des Deutschen Volleyballverbandes auf seinen Kapitän Willi Becker, der zwar mit im Aufgebot stand, aber seine Knieverletzung noch nicht vollständig auskuriert hatte, und den etatmäßigen Libero Jacob Genzmer aus gesundheitlichen Gründen verzichten. Für Becker agierte zum wiederholten Mal in dieser Saison Kevin Meusel auf der wichtigen Diagonalposition und als Abwehrchef stand erneut Ronny Wentzke auf dem Feld. Und beide hatten dann im Verlauf des Spiels auch entscheidenden Anteil am - allerdings nur auf den ersten Blick - deutlichen Erfolg ihrer Mannschaft.

Denn in allen drei Sätzen kamen die Gastgeber gegen die frech aufspielenden "Jungspunde" aus der Main-Metropole nur äußerst schwer in die Gänge, rannten einem teilweise recht deutlichen Rückstand hinterher und hatten Mühe, nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren. Doch je näher das jeweilige Satzende rückte, umso fester nahmen die Hausherren das Heft des Handelns in die Hand. Zuspieler Richard Dalbock traf immer öfter die richtigen Entscheidungen, Lucas Grofe und Daniel Hähnert punkteten von Außen, Kevin Meusel aus dem Hinterfeld. Der 18-jährige Mittelblocker Sebastian Grösch war am Netz schier unüberwindlich. Absolut verdient wurde er dann für seine überragende Leistung nach Spielschluss von Gäste- und Jugend-Bundestrainer Matus Kalny als bester Spieler seines Teams nominiert und mit der goldenen MVP-Medaille ausgezeichnet.

Nun richtet sich der Fokus der TSGL in den kommenden zwei Trainingswochen auf das alles entscheidende Abstiegs-Duell am 9. April beim alten Rivalen TeBu-Volleys Laggenbeck. Die West-Niedersachsen stehen momentan mit vier Punkten Vorsprung auf dem wahrscheinlich rettenden Rang 11, haben aber noch zwei Spiele weniger ausgetragen als die Randberliner. Somit sind die Chancen auf den Klassenerhalt wohl eher nur noch rein theoretischer Natur. Aber so lange rechnerisch der Abstieg noch nicht besiegelt ist, wird man sich in Schöneiche auch noch nicht aufgeben.

TSGL Schöneiche: Willi Becker, Kevin Meusel, Richard Dalbock, Daniel Hähnert, Ronny Wentzke, Christian Guß, Mathias Albrecht, Sebastian Grösch, Lucas Grofe, Felix Werner