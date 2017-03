Am Sonnabend erster Trödelmarkt

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) An diesem Wochenende beginnt in Storkow wieder die Saison der Trödelmärkte. Die Veranstaltungen finden statt bis Oktober immer am ersten Sonnabend des Monats, jeweils in der Zeit von 10 bis 15 Uhr. Es gibt auch ein Imbiss-Angebot. Schauplatz der Veranstaltung ist wie zuletzt der Marktplatz samt dem Bereich am Mühlenfließ.