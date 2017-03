Erfolgsmodell seit zwei Jahrzehnten

artikel-ansicht/dg/0/

Lieberose (MOZ) 121 Ausgaben in 20 Jahren, jede einzelne in liebevoller und aufwändiger Handarbeit erstellt: So präsentiert sich das Lieberoser Stadtjournal in der neuen Ausstellung in der Lieberoser Darre. Zu sehen sind ausgewählte Exemplare aus jedem Jahrgang. Dazu einige Cover-Illustrationen aus der Feder von Dieter Klaue. "Besucher können gerne auch aus unseren überschüssigen Ausgaben der letzten Jahre welche aussuchen und mitnehmen", verspricht Heinz-Gerd Hesse, Vorsitzender des Fördervereins Lieberose und auch Redaktionsmitglied des Stadtjournals. Das Periodikum war im März 1997 das erste Mal erschienen. Die Idee dahinter war, historische Fakten und Zeitzeugenberichte zur Stadtgeschichte bis zur 700-Jahr-Feier der Stadt im Jahr 2002 zusammenzustellen. Doch selbst nach den Feierlichkeiten hielten die Heftmacher an ihrem Projekt fest. Jetzt sind 20 Jahre daraus geworden.