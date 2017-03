Rentner bringt Überfall zur Anzeige

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Der Überfall eines oder mehrerer Afrikaner auf einen Rentner am Fürstenwalder Ärztehaus hat wohl doch stattgefunden. "Am Sonnabend kam der Geschädigte und hat Anzeige erstattet", teilte Polizeisprecher Bernd Böttcher mit. Das Opfer habe geschildert, es sei am Mittwoch von einem Mann bedroht worden und habe befürchtet, ein zweiter stehe mit einem Messer hinter einem Busch. "Die zwei Leute haben meinen Vater nach Wechselgeld gefragt und ihm das Portmonee entrissen", erklärte am Montag eine Anruferin am MOZ-Telefon. Als ihr Vater sich zur Wehr setzte, seien sie verschwunden. Zunächst habe die Frau auf Facebook Zeugen gesucht. Dort verbreitete sich die Nachricht. Die Polizei hegte aber Zweifel, da ihr ein solcher Fall nicht angezeigt wurde. Jetzt ermittelt die Kripo. Zeugen werden gesucht: Telefon 03361 568-0.