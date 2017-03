Großbaustelle Turnhalle

artikel-ansicht/dg/0/

Alt Zeschdorf (MOZ) Das Millionen-Bauprojekt zur energetischen Sanierung der Turnhalle an der Grundschule geht ins Finale. Der Innenausbau läuft auf Hochtouren. Bis zum Sommer wird noch etwa eine halbe Million Euro verbaut. Die Grundschüler treiben derweil Sport im Freien und im Jugendklub.

Die Innentüren sind heraus gerissen, die meisten Fußböden ebenso. - Die Alt Zeschdorfer Turnhalle ist noch immer eine Baustelle. Seit September vorigen Jahres wurde zunächst das Kuppeldach gedämmt und neu eingedeckt. Auch die Fenster am Giebel sind bereits erneuert. Zu Jahresbeginn hat der Innenausbau begonnen.

"Die Raumstruktur bleibt im Wesentlichen erhalten. Nur der Heizraum wird verlegt. Die neue Be- und Entlüftungsanlage kommt in die beiden Räume an den Giebeln", sagt Thomas Renner. Der Gäfenhainichener, der die Sanierung geplant hat, ist auch der Bauüberwacher. Jeden Montag kommt er zum Rapport.

Derzeit geben sich die Vertreter mehrerer Gewerke die Klinke in die Hand: Die Mannen der Reitweiner Firma Bauart sind mit Abbrucharbeiten befasst, die Elektriker der Lebuser Firma Büch verlegen neue Elektrokabel, die Handwerker der Libbenichener Firma Jaß bereiten den Einbau der neuen Türen vor. In der kommenden Woche sollen die Putzarbeiten beginnen. Nach Ostern startet die Montage von Elektro- und Heizanlagen, sagt Renner.

Bis zum Juli soll die zweite Hälfte der Investitionssumme von insgesamt rund einer Million Euro verbaut sein. Die Schüler der benachbarten Grundschule "Im Grünen" dürfen sich dann über moderne, gut belüftete und dank zusätzlicher Luft-Wärmepumpe effektiv beheizte Umkleideräume und Sanitäranlagen freuen. Die vom Dach, Fußboden und den Wänden gut gedämmte Halle wird der Gemeinde Zeschdorf künftig erheblich Betriebskosten ersparen.

Bis zur Einweihung der sanierten Halle treiben die Grundschüler auf dem Sportplatz am Ortsrand, auf der kleinen Anlage hinter der Turnhalle oder in einem Raum im Jugendklub Sport. Die Sportlehrer hätten viele tolle Ideen entwickelt, lobt Schulleiterin Ilona Hildebrandt.