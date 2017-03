DRK-Mitglieder häufig auf Achse

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1562492/

Fast immer unterwegs waren die Mitglieder der Ortsgruppe. So ging es am 10. März vor einem Jahr zur Carlsburg, berichtete die Vorsitzende Gisela Bieseke. Zu Kaffee und Kuchen lud der Heimatverein Hohensaaten die DRK-Senioren in sein Domizil ein. Ein Besuch im Gerätehaus der Bad Freienwalder Feuerwehr stand am 17. Mai auf dem Plan. "Alexander Schmidt und Guido Bett führten uns durch das Haus und haben uns alles gezeigt", bedankte sich die Vereinsvorsitzende. Im Juni besuchten die Mitglieder die Feier zur Seniorenwoche in Bad Freienwalde und das Seniorenfest des DRK in Seelow. Im August stand ein Ausflug zur Köhlerei auf dem Plan. "Zehn Frauen backten zum Altstadtfest Kuchen, den die Feuerwehrfrauen zugunsten der Jugendfeuerwehr verkauften", so Gisela Bieseke. Weitere Fahrten im Herbst führten die Senioren unter anderem zur Gärtnerei Falkenberg der Stephanus-Werkstätten. Die Teilnahme an der Seniorenweihnachtsfeier und dem Seniorenfasching der Stadt zählen zu den Traditionen.

Über 17 aktive Mitglieder freut sich die Sportgruppe. Jeden Mittwoch von 15 bis 16 Uhr wird Sport getrieben. Hilfsmittel sind große Gymnastikbälle, Stöcke Thera-Bänder und ein Schwungtuch. Bei der Gymnastik-Werkstatt des Kreissportbundes in der Kurstadthalle im Oktober waren die DRK-Senioren wieder dabei.

Das langjährige DRK-Mitglied Hans-Joachim Mechelke lobte die Disziplin der Mitglieder des Ortsvereins. "Ich finde es erstaunlich, dass von aktuell 39 Mitgliedern 30 da sind", sagte er, "unsere Mitglieder fühlen sich noch dazugehörig."