Pinsel, Pappe und Posaunen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1562493/

Wo gehen Müncheberger hin, wenn die Kinder das jährliche Schuljahresabschlussprogramm zeigen oder sie ein Buch ausleihen wollen? In die Stadtpfarrkirche. Wo zieht es Müncheberger hin, wenn sie ein Konzert genießen, einen diskussionswürdigen Film aus Archiven sehen, einen interessanten Autor kennenlernen oder Ausstellungen besuchen möchten? Nach St. Marien.

Ob sich Christen der Region zum Gottesdienst oder zur Ökumene treffen, Gäste von fernher die einzigartige architektonische Lösung im Innenraum auf sich wirken lassen und ob die Jüngsten aus der Kreismusikschule ihre Fortschritte an Geige, Viola oder Cello präsentieren wollen - immer lautet die Antwort auf den Ort des Geschehens: St. Marien.

Das Kirchenbauwerk, das, weithin sichtbar, auf einem Hügel inmitten der Stadt thront, ist zu einem multifunktionalen Zentrum geworden, das aus dem Leben der Müncheberger, Bürger der Ortsteile und manch Interessiertem bis aus Strausberg, Frankfurt oder Berlin nicht wegzudenken ist.

Dabei war der aus dem 13. Jahrhundert stammende Sakralbau zur Wendezeit noch eine aus Kriegszeiten übrig gebliebene Ruine. Der Kirchturm war zwar 1968 saniert worden, doch für mehr hatte es zu DDR-Zeiten nicht gereicht. Über den Resten des gewaltigen Kirchenschiffs erhob sich kein Dach, Birken wuchsen aus der Mauerkrone. Kultur und kirchliche Veranstaltungen fanden damals an anderen Stellen statt.

Kaum einer hätte zu dem Zeitpunkt geglaubt, dass das Bauwerk in wenigen Jahren zu einem wahren Mittelpunkt der Stadt würde. In einem einzigartigen Gemeinschaftsprojekt, mit den Kräften von Kirchengemeinde, Förderverein, Stadt, mit Fördermitteln, Spenden und der Tatkraft vieler erstand die Stadtpfarrkirche wieder. 1997 war es soweit.

Dieses Ereignis soll nun auch mit allen gebührend gefeiert werden. Von Donnerstag bis Sonntag ist von der Betreibergesellschaft - ebenfalls ein Modellprojekt - ein Veranstaltungs-Mix zusammengestellt worden. Die Auflassung dazu gibt am Donnerstag, 19 Uhr, der Verein Spotkanie-Begegnung. Wie zur ersten Kunstausstellung in St. Marien sind Malerinnen und Maler aus Müncheberg und der Partnerstadt Witnica dabei.

Am Sonnabend sind Kinder ab 15 Uhr beim Figurentheater willkommen, das die wunderlichsten abenteuerlichsten Dinge mit Pappkartons und mehr veranstaltet. Zum nachmittäglichen Jubiläumsempfang wird Kulturministerin Martina Münch erwartet. Am Abend schließt sich ein Benefizkonzert "Bach Reflections - Bach meets Jazz" mit eindrucksvoller Lichtshow an, während am Sonntag, 10 Uhr, ein Festgottesdienst mit Bischof Markus Dröge den Reigen beschließt.