Grüne gegen Verkauf der Pflege gGmbH

Frankfurt (Oder) (MOZ) Gegen einen Verkauf der städtischen Pflege- und Betreuungs gGmbH wendet sich die Fraktion Grüne/BI Stadtentwicklung/Pirat in der SVV. In einer gemeinsamen Presseerklärung von CDU und FDP hatte FDP-Fraktionschef Wolfgang Mücke einen Verkauf vorgeschlagen.

"Diese Forderung ist ein alter Zopf und keine neue Idee. Ein Verkauf wäre sogar schlecht für die Stadt. Im Gegensatz zur FDP sind wir der Auffassung, dass Pflege und Betreuung originär auch Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge sind, aus der sich die Stadt nicht zurückziehen sollte", betont Fraktionschef Jörg Gleisenstein (Grüne). Anstatt diese Einrichtung zu verkaufen, müsse sie besser aufgestellt werden. Synergieeffekte, die gut für die Menschen sind und die die kommunalen Unternehmen stärken, lassen sich unserer Meinung nach durch eine Kooperation mit der städtischen Wohnungswirtschaft erzielen, schlägt Gleisenstein vor. In diese Richtung sollte die Diskussion gehen. "Unruhe, die durch das Aufwärmen von Verkaufsgerüchten bei der gGmbH entstehen, sind unnötig und auch aus wirtschaftlichen Gründen völlig fehl am Platz", schreibt Gleisenstein in einer Presseerklärung.