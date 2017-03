Jubel nach Erfolg der Bläser

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) "Wir machen jetzt alle drei Tage Sonderurlaub!", scherzt Jürgen Wesner. Der Leiter der Beeskower Regionalstelle der "Musikschule Oder-Spree Jutta Schlegel", ist nach dem Erfolg der Holzbläser beim Landeswettbewerb von "Jugend musiziert" guter Dinge. Denn gleich zwei Holzblas-Ensembles, die von Musiklehrer Alexander Doroshkevich angeleitet werden, werden die Beeskower Musikschule beim Bundeswettbewerb in Paderborn (1. bis 8. Juni) vertreten. Das "Trio Neue Musik" überzeugte die Jury des Landeswettbewerbs mit der 15-minütigen "Fukushima-Suite". Moritz Michalski (Klavier), Katharina Horn (Querflöte) und Marie-Antonia Schwebe (Saxofon) heimsten dafür 24 Punkte und damit einen ersten Preis ein. Ebenfalls erfolgreich war das Saxofon-Quartett "Be, Es und Co." mit Marc Schumann, Marie Graßmel, Jacob Noack und Sophie Larski, die unter anderem moderne französische Quartett-Suiten zu Gehör brachten. "Dass Holzbläser von Beeskow aus zum Bundeswettbewerb delegiert werden, gab es noch nie", freut sich Wesner. Überhaupt sei es relativ selten, dass Musiker so weit kommen. Zuletzt reiste Wesner mit einem Blechbläser-Quintett zum Bundeswettbewerb. Das war in den 90ern. Auch über den Erfolg der drei Pianistinnen Emely Baum, Sophie und Marie Reichardt freut sich Wesner, auch wenn es für die drei Mädchen, die es immerhin bis zum Landesausscheid geschafft hatten, mit dem Bundesausscheid nicht ganz geklappt hat. "Das war bei dem enorm großen Teilnehmerfeld in der Sparte Klavier auch gar nicht zu erwarten", so Wesner.