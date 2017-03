Erfolgreiche Schanzen-Bauer

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Nach monatelanger Tüftelei und Bastelarbeit haben zwei Schüler der Sonnengrundschule beim Landeswettbewerb "Ideenspringen" der Brandenburgischen Ingenieurkammer den 2. Platz belegt. Mit ihrem Skisprungschanzen-Modell "Fliegender Maxe" setzten sich die Fünftklässler Max Gerold und Max Weidner gegen mehr als 80 eingereichte Baukonstruktionen durch, die in der Lage sein sollten, eine Last von 300 Gramm zu tragen. Bei der Preisverleihung am vergangene Woche in Potsdam freuten sich die Zweitplatzierten über ein Preisgeld in Höhe von 150 Euro.