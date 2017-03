Fähr-Projekt in Aurith liegt auf Eis

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1562497/

Während an der Oder in diesen Tagen die Natur langsam erwacht, liegt das Fähr-Projekt in Aurith noch im tiefen Winterschlaf. Denn die seit Jahren geplante Verbindung auf dem Wasserweg zwischen den einstigen beiden Ortsteilen gerät immer mehr ins Stocken. Brieskow-Finkenheerds Amtsdirektor Danny Busse berichtet, dass der Bürgermeister der für Urad zuständigen Gemeinde Cybinka Ende des vergangenen Jahres mitteilte, die deutsche Seite möge sich hinsichtlich der Folgekosten dauerhaft an dem Projekt beteiligen. "Doch dieses Risiko können wir nicht eingehen. Wir können nicht abschätzen und beeinflussen, wie die polnische Seite wirtschaftet und wären damit den Geschäften ausgeliefert", sagt Busse.

Als Gegenvorschlag hatte er das Angebot unterbreitet, einmalig 20 000 Euro an die polnische Seite als Zuschuss für die Unterhaltung und den Betrieb zu gewähren. Doch dies wurde von der polnischen Seite nicht angenommen. "Stattdessen unterbreitete der dortige Bürgermeister das Angebot, dass Cybinka 20 000 Euro für den Betrieb der Fähre als Zuschuss an des Amt Brieskow-Finkenheerd zur Verfügung stellen wolle und wir somit als Antragssteller und Betreiber fungieren", erzählt der Amtsdirektor. Doch dies wurde von deutscher Seite abgelehnt. "Es würde keinen Sinn ergeben, da in Deutschland die Personalkosten zwei- bis dreimal so hoch sind. Auch die Dieselpreise sind hier höher, außerdem ist das Genehmigungsverfahren in Polen wesentlich einfacher. Daher bestand immer Einigkeit, dass die polnische Seite das Projekt federführend betreibt, wobei wir sie immer unterstützt haben", erklärt der Amtsdirektor.

Doch nun sei der seit November 2014 im Amt befindliche Bürgermeister plötzlich vom Kurs seines Vorgängers abgewichen habe einen Rückzieher gemacht. "Angeblich hat er keine Beschlussvorlage zu dem Projekt und möchte nun offensichtlich die Verantwortung an uns abgeben." Da ein genereller Wechsel des sogenannten Leadpartners - also die federführende Organisation innerhalb einer Projektpartnerschaft - umfangreiche Vorbereitungen für die Antragstellung erforderlich macht und die Antragsfrist für den ersten Call über Interreg bereits am 13. Januar 2017 endete, sei eine Antragstellung nicht möglich gewesen. "Wir werden nun weitere Verhandlungen mit der polnischen Seite aufnehmen, um zumindest den zweiten und voraussichtlich letzten Call im Mai 2018 wahrnehmen zu können", teilt Busse mit.

Die Fähre soll im Rahmen von Interreg gefördert werden, einer Gemeinschaftsinitiative des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, welche die Zusammenarbeit zwischen Staaten fördert. Bereits vor mehreren Jahren hatte das Amt Brieskow-Finkenheerd eine Machbarkeitsstudie für die Fährverbindung in Auftrag gegeben. Die Gesamtkosten für den Bau der Anleger und den Kauf des Fährbootes liegen laut Studie bei 270 000 Euro.

Bis 1945 waren die damaligen beiden Teile des Ortes Aurith mit einer Fähre verbunden. "Durch den neuerlichen Rückschlag kommt es zu leichten Verstimmungen in der deutsch-polnischen Zusammenarbeit. Darüber bin ich sehr unglücklich, da wir auf einem sehr guten Weg waren. Aber wir hoffen weiterhin, dass wir das Projekt gemeinsam unter polnischer Federführung realisieren können", sagt Danny Busse. Allerdings werde man vorerst keine weiteren Kosten in die Planungen stecken.