Zurück in der BUGA-Stadt

Rathenow (MOZ) Die Karriere des Journalisten Hellmuth Henneberg begann in der Zeit des politischen Umbruchs in der DDR. Ende der 1980-er Jahre moderierte er Sendungen wie das Jugendmagazin "Elf 99" und seit 1990 das Umweltmagazin "Ozon". Als "Heimatjournal"-Moderator stellte Henneberg samstags den Fernsehzuschauern Gegenden der brandenburgischen Provinz vor. Vor zwölf Jahren übernahm er die Moderation des neuen Fernsehmagazins "rbb Gartenzeit".

Dazu besuchte er viele private Gärten im Land, aber auch bekannte Park- und Gartenanlagen. Mit seiner Formel "Schöne grüne Grüße!" beschließt er die "Gartenzeit"-Sendungen, von denen es inzwischen mehr als 200 gab. Sendezeit ist an jedem zweiten Sonntag, 18.00 Uhr - das nächste Mal am 2. April. Sein 2009 erschienenes "Gartenzeitbuch" trug passender Weise den Titel "Schöne grüne Grüße!".

Für die Sendung hatte Hellmuth Henneberg auch von der Landesgartenschau 2006 in Rathenow berichtet. Zur Bundesgartenschau vor zwei Jahren war er regelmäßig zu Gast im "i-Punkt Grün" auf dem Rathenower Weinberg. Im BUGA-Jahr 2015 hat der TV-Journalist sein Buch "Gartengeflüster. Mit dem Fernsehgärtner unterwegs" folgen lassen. Unter den insgesamt 18 zumeist sehr prominenten Anlagen, die Henneberg dort vorstellt, gehören auch der Gutsgarten in Kleßen und der Präriegarten in Falkensee. Am Mittwoch kommt der Experte wieder in die einstige LAGA- und BUGA-Stadt.

In der Stadtbibliothek am Schleusenplatz liest Henneberg aus seinem Buch und berichtet über Erlebnisse vor und hinter der Kamera, über so manche Wetterkapriole und andere Erlebnisse, die Drehplänen einen Strich durch die Rechnung machten. Die Lesung beginnt um 19.00 Uhr.