Blumen auf den Gräbern der Kriegstoten

Küstrin-Kietz (MOZ) Der Verein für die Geschichte Küstrins hat am Sonnabend die 25. Gedenkfeier zum Ende der Schlacht um Küstrin gestaltet. Auf dem deutschen Soldatenfriedhof in Küstrin-Kietz erinnerten Vereinsmitglieder mit ihrem Vorsitzenden Martin Rogge, Ortsvorsteher Gerhard Schwagerick, den Jugendclubbetreuern Solveig Kroll und Heiko Fuhrmann sowie Gästen mit einem stillen Gedenken an die gefallenen Soldaten. Auch am sowjetischen Ehrenmal wurde der Gefallenen gedacht.

Vom Lokalhistoriker Fritz Kohlase stammen die wichtigsten Darstellungen der Schlacht um Küstrin. Er berichtet, dass die Rote Armee am 22. März 1945 im Zuge ihres zweiten Großangriffs auf Küstrin die deutsche Schlauchstellung an der Wurzel zerschlagen hatte, ihre Reste und den Festungsbereich (ohne die bereits in der ersten Märzhälfte gestürmten Stadtteile Kietz und Neustadt) erneut und endgültig eingeschlossen hatte. Die Eisenbahnbrücke über die Oder in Küstrin wurde am späten Abend des 28. März bei der Aufgabe der Altstadt gesprengt.

Die Küstriner Altstadt fiel am 29. März vormittags in die Hand der 8. Garde-Armee. Zu dieser Zeit weilte Marschall Shukow, der Oberbefehlshaber der 1. Belorussischen Front, zur Vorbereitung der Schlacht um Berlin in Moskau. Hier rief ihn um die Mittagszeit General Tschuikow, der Oberbefehlshaber der 8. Garde-Armee, an und meldete, dass die Festung Küstrin vollständig in sowjetischer Hand sei.

Zu dem Zeitpunkt hielt aber der Rest der Festungsbesatzung noch immer den wichtigsten Teil der Altstädter Insel zwischen Oder und Vorflutkanal im Raum Oderablage. Schlachthof und Artilleriekaserne sowie der nördlichste Teil von Kietz, die Lünette D und Kuhbrücke wurden noch verteidigt. In der Nacht vom 29. zum 30. März erfolgte der Ausbruch zur deutschen Hauptkampflinie. Am Morgen des 30. März, es war Karfreitag, besetzte die Rote Armee auch die letzten Teile Küstrins, so Kohlase.

Mehr dazu in Fritz Kohlase, "Brennendes Oderland", Hrg: Verein für die Geschichte Küstrins