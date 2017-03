Begegnung mit anderen Kulturen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1562500/

Alles beginnt mit Bunti, einem rosafarbenen Stofftier mit großen Knopfaugen. "Ist es schlimm, dass Bunti anders aussieht?", fragt Simona Koß, um in das Thema einzuführen. Die Kinder in der Schiffmühler Kita "Apfelbäumchen" - alle im Stuhlkreis versammelt - antworten "Nein". "Wir sind alle unterschiedlich und so wie wir sind, sind wir gut", gibt die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion den Kindern mit auf den Weg. Um ihr Anliegen weiter zu veranschaulichen, liest sie anschließend aus dem Buch "Der wunderbarste Platz der Welt" - eine Geschichte über einen kleinen Frosch, der von einem Storch aus seinem Teich vertrieben wird und umherirrt, um eine neue Bleibe zu finden. "Gibt es auch Menschen, die aus ihren Ländern vertrieben wurden? Habt ihr das schon einmal gehört?", fragt sie die Kinder. "Nein", antworten einige von ihnen.

Anschließend zeigt sie den Jüngsten Fotos aus Afrika. Zu sehen ist ein kleiner Junge aus Somalia sowie Frauen in traditionellen, afrikanischen Gewändern. Zur Trommelmusik von Stephen Ruebsam bewegen sich Kinder und Erwachsene dann wie afrikanische Tiere: wie Elefanten, Affen und Tiger. Zum Abschluss gibt es für alle afrikanische Eierkuchen mit Orangenjoghurt.

In dem anschließenden Gespräch mit Kita-Leiterin Johanna Gregorius und Roxana Hesse, Vorsitzende des Elternvereins, der die Kita seit zwölf Jahren betreibt, ging es auch um den anstehenden Trägerwechsel. "Wir haben lange nach einem geeigneten Träger gesucht", sagte Roxana Hesse. Nun wird die Stiftung Sozialpädagogisches Institut Berlin (SPI) die Trägerschaft übernehmen. "Wir streben an, dass wir zum ersten Juli dazu gehören", sagte Johanna Gregorius. Grund für den Trägerwechsel seien unter anderem die immer höheren Auflagen, die erfüllt werden müssten, erklärte die Vereinsvorsitzende.

Gleichzeitig hoffen Erzieherinnen und Eltern, dass sie das derzeitige Konzept aufrecht erhalten können. Vor allem die Essenszubereitung ist für alle ein wichtiger Punkt. "Wir kochen selbst und kaufen selbst ein", erklärte Hesse. Häufig würden Eltern und Großeltern auch Äpfel und anderes Obst und Gemüse mitbringen, das sie dann verarbeiten, sagte Johanna Gregorius.

Anders als bei größeren Kitas ist die Selbstversorgung in der Kita "Apfelbäumchen" mit derzeit 29 Kindern leichter möglich. Insgesamt verfügt die Einrichtung über 32 Plätze.Vier Erzieherinnen arbeiten in der Kita, eine von ihnen sei in Elternzeit, so Roxana Hesse.

Mit dem Trägerwechsel einher geht auch eine Neuanmeldung beim zuständigen Ministerium. Dieses erteile ihnen dann die entsprechende Betriebserlaubnis, erklärte Roxana Hesse. Alles in der Kita müsse daher neu überprüft werden. "Es gibt heutzutage viele Auflagen", sagte sie.

Angesprochen wurde auch das Thema Beitragsfreiheit, das in Berlin bereits umgesetzt wird. Derzeit würden sie sich mit verschiedenen Modellen beschäftigen, um zu schauen, wie es umsetzbar sei, sagte Simona Koß. Möglich sei beispielsweise, dass das letzte Kita-Jahr beitragsfrei wird. "Wichtig ist auch, dass das Thema Qualitätsentwicklung weiter gebracht wird", sagte Jutta Lieske. Auch der Betreuungsschlüssel müsse verbessert werden.

Am Morgen besuchten die Politiker die AWO-Kita "Sonnenschein" mit 165 Kindern in Bad Freienwalde. Es habe ein Gespräch über die Entwicklung der Kita gegeben, sagte Leiterin Petra Böttcher. Es seien bereits eine Akkustik-Decke eingebaut und die Fußböden im Bewegungsraum modernisiert worden, so die Leiterin. Ein wichtiges Projekt sei zudem die Erneuerung der Sanitäranlagen.