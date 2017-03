Weltenbummlerin schreibt Reiseführer

artikel-ansicht/dg/0/

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Schon Goethe wusste: Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen. Die junge Petershagenerin Sara von Eitzen mag nicht nur das Wandern, sondern auch das Schreiben. Beide Leidenschaften hat die 27-Jährige kombiniert und einen Wanderführer über Rhodos geschrieben. Beim heutigen Angerscheunenfrühstück in Petershagen stellt sie ab 10 Uhr ihr Werk vor.

Junge Autorin: Ihre ersten Schritte dorthin hat die heute 27-Jährige in der MOZ-Jugendredaktion getan. Ihren Reiseführer über Rhodos präsentiert sie heute in der Angerscheune © Dörthe Thimm

2015 hat Sara von Eitzen ein halbes Jahr auf der Hauptinsel der griechischen Inselgruppe Dodekanes in der Südost-Ägäis verbracht. Den Studienabschluss Bachelor of Science gerade in der Tasche, suchte die frisch gebackene Landschaftsarchitektin und -planerin das Abenteuer. "Nach der Uni und der ganzen Theorie wollte ich nun meine Freiheit genießen", berichtet sie.

Schon in den Semesterferien hat die junge Frau gern Wanderreisen auf der ganzen Welt unternommen. Im Gepäck hatte sie stets einen Rother-Reiseführer, bei dem sie nach dem Studium angefragt hatte, ob sie nicht für ihn schreiben dürfe. "Zufällig wurde gerade jemand für Rhodos gesucht", erzählt Sara von Eitzen, die erste Schreiberfahrung als Jugendredakteurin bei der MOZ gesammelt hat. Nach einer Schreibprobe kam die Zusage.

Wenige Wochen später saß sie im Flieger. Alleine. Ohne Sprachkenntnisse, geschweige denn vorher jemals in Griechenland gewesen zu sein. Die ersten Tage wollte sie Couchsurfing betreiben, also bei einer fremden Person übernachten, um Geld zu sparen. Weiter war nichts geplant. "Ich vertraue auf mein Glück und auf Menschen, die mir positiv begegnen", erklärt die Weltenbummlerin. Beim Landeanflug stellte sich ein beruhigendes Gefühl bei ihr ein. "Ich bin zu Hause", war ihr erster Gedanke.

Mit dem Blick einer aufgeweckten, aufgeschlossenen jungen Frau entdeckt sie die Insel für sich und hält ihre Erfahrungen unter anderem zwischen fremden Couches, Klöstern und Ziegen sowohl fotografisch als auch im Text fest. Mittlerweile verbringt sie den Frühling und Herbst regelmäßig auf Rhodos. Die Sprache spricht sie nahezu perfekt. Für Reiseveranstalter begleitet sie deutschsprachige Wandergruppen. Dazwischen besucht sie ihre Eltern oder verdient sich ein Taschengeld dazu.

Für die Zukunft will sich Sara von Eitzen noch nicht genau festlegen, weder was den Beruf angeht, noch wo sie sich dauerhaft niederlassen will. Rhodos käme aber ihrem Ideal als Wohnort schon "sehr nahe".

Bestellung (Berverlag Rother, 14,90 Euro) unter hiking@ sararonda.com