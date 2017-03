Mehr Mobilität mit Laptopwagen

artikel-ansicht/dg/0/

Hennickendorf (MOZ) Zum Tag der offenen Tür hatten die Schülerinnen und Schüler der Grundschule "Am Stienitzsee" für jede Runde auf dem Sportplatz Spenden von Eltern, Verwandten oder Gewerbetreibenden erlaufen.Davon schaffte der Schulförderverein zwölf Laptops und einen dazu passenden Laptopwagen an, die nun im Computerkabinett der Grundschule übergeben wurden. Mit dieser medientechnischen Ausstattung sei man auf einem guten Weg, stellte Schulleiterin Monika Döppner-Smyczek fest. Somit sei ein knappes Drittel der Räume komplett ausgestattet. Per Smartboards - einer Art interaktiver Tafel - im Computerkabinett und den neu hinzugekommenen Laptops können die Jungen und Mädchen künftig multimedial Unterrichtinhalte selbst erschließen. Nun schafft der Laptopwagen mehr Bewegung und bindet nicht mehr so stark an einzelne Räume. "Etwas Platz haben wir noch", erklärte Bianka Krienke vom Schulförderverein mit Blick in die Notebook-Aufbewahrung, welche Platz für bis zu 16 Klapprechner bietet. Nun müsse noch ein flächendeckender Internetzugang der Geräte sichergestellt werden, da es Räume gibt, die einen sehr eingeschränkten Internetzugang haben, sagte sie. Extra Mäuse gab es zu den Geräten dazu.