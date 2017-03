Baby schwer verletzt

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Bei einem häuslichen Unglück ist in Storkow ein Säugling schwer verletzt worden. Der fünf Monate alte Junge fiel auf die Kellertreppe, als der 44 Jahre alte Vater des Kindes mit Babyschale und Kinderwagen hantierte. Das Baby wurde mit seiner Mutter per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Berlin geflogen. Diesen Hergang schilderte die Polizei am Montag. Das Vorkommnis hatte am Sonntag zu einem Großeinsatz der Beamten geführt. Benachrichtigt worden war die Polizei am Nachmittag.