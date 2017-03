Aufforderung zum Seitenwechsel

artikel-ansicht/dg/0/

Jetzt auffälliger: Das Schild an der Woltersdorfer Landstraße stand schon früher da - wenn auch nicht an exakt selber Stelle. © MOZ/Joachim Eggers

Die Gestalt des Schildes ergebe sich, weil der von Woltersdorf kommende Geh- und Radweg durchgängig so beschildert sei. Das Schild sei auch gar nicht neu. "Es steht jetzt nur tiefer und hat den rot-weißen Rahmen" - damit es mehr auffällt. Aus selbem Grund ist es auch so aufgestellt worden, dass einer der Pfosten des Rahmens auf der Asphalt-Trasse steht. Aber auch das hielt Radfahrer am Montag nicht davon ab, wie bisher auf der Trasse weiter vor in Richtung Bahnhof zu radeln, wo das Queren der Fahrbahn gefährlicher ist. Wenn das Land eine Fahrradspur auf der Fahrbahn markiere, werde das hoffentlich mehr Radler motivieren, den Seitenwechsel an der weniger gefährlichen Stelle zu vollziehen, hofft Wolter.