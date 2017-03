Komplizierte Bauarbeiten für neuen Kreisel Storkow

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1562511/

Von der alten Kreuzung zwischen B246 und L23, die den Storkowern jahrelang ein Dorn im Auge war, ist nichts mehr zu sehen. Bis in die angrenzenden Straßenzüge hinein ist der alte Asphalt entfernt, und das Ausmaß der Baustelle lässt im Groben die Dimension erahnen des neuen Kreisverkehrs, den der Landesbetrieb Straßenwesen dort seit Ende Februar errichten lässt.

Was derzeit auf der Baustelle passiert, sind aber genau genommen erst die Vorboten des grundhaften Ausbaus der Kreuzung inklusive dann geänderter Verkehrsführung. Mitarbeiter der Beeskower Firma Eso-Bau sind damit beschäftigt, den Grundwasserspiegel im Baustellenbereich abzusenken. "Es liegt höher als erwartet", sagt Eso-Polier Frank Quiel. Einen Planungsfehler sieht er dabei aber nicht. "Im Vorfeld war von einer Tiefe von 1,30 Metern ausgegangen worden. Ganz genau lässt sich das aber nie sagen, und wir hatten in den vergangenen Wochen viele Niederschläge", erläutert er.

Nun ist Quiel mit fünf Kollegen damit beschäftigt, sogenannte Filter senkrecht ins Erdreich einzusetzen. Das sind sechs Zentimeter dicke gelbe Rohre, über die das Grundwasser in dickere Metallrohre und von dort wiederum in den Regenwasserkanal gepumpt wird. So wird der Grundwasserspiegel auf die erforderliche Tiefe von 2,50 Meter unter der Erdoberfläche abgesenkt.

Diese Prozedur ist eine Mammutaufgabe. Denn die Filter müssen überall dort eingesetzt werden, wo neue Trink- und Abwasser- sowie neue Gas- und Stromleitungen verlegt werden. Etwa 350 Meter lang sind die neuen Leitungen laut Quiel insgesamt, alle zwei Meter ist ein Filter notwendig - ergibt eine Zahl von rund 175.

Um nicht eine so große Zahl gleichzeitig zu benötigen, geht Eso-Bau abschnittsweise vor. Das Grundwasser wird mittels Filtern abgesenkt, dann werden in diesem Bereich die neuen Leitungen verlegt, dann geht es zum nächsten Abschnitt weiter. In der Burgstraße und in der Goethestraße ist dies bereits passiert, ebenso in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Fahrtrichtung Königs Wusterhausen. Was noch fehlt, ist der zentrale Kreuzungsbereich und der Abschnitt in Richtung Beeskow.

Wie viel die Arbeiter täglich schaffen, ist nach Angaben vonQuiel unterschiedlich. "Es hängt von den alten Leitungen ab", sagt er. Wenn seine Leute die neuen Rohre für Trink- und Abwasser verlegt haben, müssen die alten ausgebaut werden. Teilweise sind das noch Faserzementleitungen. "Sie liegen höher und würden dort den neuen Regenwasserkanal behindern", sagt der Vorarbeiter. Auftraggeber seiner Firma und der Wasser- und Abwasserzweckverband Scharmützelsee-Storkow.

Die dritte Woche ist Eso-Bau bereits im Einsatz; wie lange noch, ist nicht ganz klar. "Wir versuchen, bis Ostern fertig zu sein", sagt Quiel. Die Fertigstellung des neuen Kreisverkehrs hat der Landesbetrieb Straßenwesen für Ende November geplant.