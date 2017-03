Bunker in Kagel zu verkaufen

artikel-ansicht/dg/0/

400 bis 600 Waffen sind immer vorrätig: Manfred Walla mit einer Bockdoppelflinte. In einem früheren Bunker in Kagel betreibt er mit Geschäftspartnerin Kerstin Lede einen Waffenhandel. Ausgestellt sind sie hinter Panzerglas. © MOZ

Der Schlüssel ist Manfred Wallas ständiger Begleiter. Ratsch, Haustür auf, ratsch, Haustür zu. Keinen Moment bleibt der Eingang offen. Sicherheit hat für den 65-Jährigen besondere Bedeutung. Walla lebt und arbeitet in einem Bunker, den die Nationale Volksarmee (NVA) Ende der 1950er-Jahre in einem Waldstück bei Kagel errichtete. Er diente als Funksendezentrale in Richtung Moskau. Seine drei Etagen beherbergten die Technik und in der Anfangszeit auch das Personal.

Aber die Geschichte interessiert Manfred Walla gar nicht so sehr. "Von der Anlage selbst ist nicht mehr viel vorhanden", sagt er. Die leeren Räume haben seine Geschäftspartnerin Kerstin Lede und er zu Schießanlagen und Wohnräumen umgebaut. Enttäuschend sei dies für Besucher, die sich als ehemalige Soldaten ausgeben, und die Anlage besichtigen wollen.

Manfred Walla geht durch einen Flur. Gewehre, Pistolen und Revolver hängen an den Wänden. Teilweise sind es historische Deko-Waffen, teilweise es für den Verkauf bestimmte Exemplare hinter Sicherheitsglas. Der Geschäftsmann setzte sich in einen kleinen Bar-Raum. Pokale glänzen auf den Regalen. Lede und Walla waren selbst viele Jahre im Schießsport tätig, gewannen Deutsche Meistertitel.

Manfred Walla ist seit seiner Jugend Sportschütze. Zwar begann er zunächst ein Medizinstudium, sattelte dann auf Physik und Mathe im Lehramt um, doch arbeitete er nie in dem Beruf. Lieber sammelte er Waffen, beschloss irgendwann damit zu handeln und gründete 1979 die Firma Contiarms. Das war noch in Maxdorf (Rheinland Pfalz). "Es lief gleich gut", sagt Walla.

Warum dann aber der Umzug in den Osten? "Ich wollte einen Katamaran bauen - 20 Meter lang, 10 Meter breit", erklärt er. Weil die Wasserstraßen in Berlin groß genug für das Fahrzeug sind, guckte sich Walla nach einem neuen Quartier um. In Kagel wurde er 1996 fündig.

Kerstin Lede holt alte Fotos des Bunkers. Zerborstene Fenster, bröckelnden Putz, lose Fliesen und wild sprießende Pflanzen zeigen sie. Rund 500 000 Euro seien seitdem in das Objekt geflossen, schätzt Walla. Ein rustikales Vordach lässt den Bunker selbst von außen wohnlich wirken. 15 Räume können jetzt im Erdgeschoss wieder genutzt werden. Im ersten Untergeschoss befinden sich die Schießanlagen. Das zweite ist ungenutzt.

Von Kagel aus beliefern Lede und Walla nach eigenen Angaben rund 10 000 Kunden in Europa aber auch den USA mit Waffen. Das soll so bleiben. Da die beiden aber keine Kinder haben, die ihre Anlage mal erben könnten, suchen sie nun einen Käufer. Von dem wollen sie das Objekt, so der Plan, für mindestens 10 Jahre zurückmieten. Interessenten habe es schon gegeben, sagt Walla. An der Finanzierung seien deren Pläne - zum Beispiel Technopartys im Bunker zu feiern - aber bislang gescheitert.

Wenn sich ein Käufer findet, würde der 65-Jährige vielleicht sogar das Katamaran-Projekt wieder aufnehmen. "Die 400 Quadratmeter Segel und die Pläne liegen noch sicher eingeschlossen im Container", sagt Walla.