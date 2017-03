Rekordmarke zum Ausklang

artikel-ansicht/dg/0/

¦Rot-Weiß Bralitz - FW BC Bad Freienwalde 1047:812

Alles wie gehabt: Die Bralitzer Billardkegler bleiben das Maß der Dinge in der Eliteliga von Märkisch-Oderland und heimsten nunmehr den fünften Titelgewinn in Serie ein. Auch im letzten Punktspiel an den heimischen Tischen ließ der alte und neue Kreismeister gegen das Quartett aus Bad Freienwalde nichts anbrennen, sondern gab zum Saisonausklang mit einem neuen Kreisrekord von 1047 Holz noch einmal eine Galavorstellung. Von Beginn an stellte die Heimtruppe das tonangebende Team. Maik Staschke mit 276 Holz gegen BC-Akteure Marko Hoffmann (211) sowie Burkhard Fehlemelcher (224) gegen Maik Prenzlow (163) sorgten umgehend für einen komfortable Führung von 136 Holz. Zwar mühten sich in der Folgezeit Freienwaldes Jürgen Knoll (178) und Axel Böhme (260) gegen das Bralitzer Duo mit Dimo Schmidt (270) und Torsten Hünike (277) erkennbar, aber letztlich chancenlos. Mehr als eine Doppelgratulation zum Bralitzer Sieg und Titelgewinn war für die Kurstädter nicht drin.

¦Grün-Weiß Oderberg - Lunower SV 1002:1013

Das mit Abstand spannendste und niveauvollste Duell lieferten sich die beiden Barnimer Mannschaften. Der Start für die gastgebenden Oderberger Norbert Bierzynski und Tino Wilke gegen Lunows André Budack und Mike Fielitz verlief zäh. Zur Halbzeit hatten die Lunower mit 52 Holz die Nase vorn, um sich am Ende mit 32 Holz durchzusetzen. Dann war es Bastian Haese, der mit 265 Holz gegen Lunows Thomas Qiulitz (236) mächtig Boden gut. Dennoch reichte es am Ende nicht, da Oderbergs Neuzugang Torsten Nickel mit starken 282 Holz gegen Lunows Andreas Quilitz, der bei seinen 290 Holz Spielfreude pur versprühte, den Kürzeren zog. Damit nicht genug, verlor Oderberg durch die Heimschlappe auch noch Rang drei an den FSV Insel Neuenhagen.

¦FSV Insel Neuenhagen - Grün-Weiß Letschin 949:832

Einen Start-Ziel-Sieg mit Schaulaufen lieferten die vier Insulaner Uwe Karbe, Jens Kriese, Klaus-Dieter Hirselandt und Dirk Wurl gegen die Oderbrücher Friedhelm Grunow, Hartmut Müller, Danny Reinoga und Dustin Siewert. Vor allem Neuenhagens Routinier Karbe zeigte perfekt gestellte Bälle und spektakuläre Stöße und erzielte mit 262 Holz die Bestmarke der Partie. Wurl kam auf 256, Kriese auf 227 und Hirselandt erspielte 204 Holz. Für die Letschiner Bestmarke sorgte Grunow mit 226 Holz gefolgt von Siewert mit 217 Holz, Reinoga 200 Holz und Müller mit 189 Holz.

¦BC Lietzen - MTV Hohen-wutzen II 960:1031

Die Hohenwutzener Regionalliga-Reserve erwischte einen ausgesprochenen Schokoladentag und entführte mit einem überragenden Resultat von 1037 Holz die Zähler. Dabei boten die Lietzener Gastgeber mit Maik Voigt (233), Karsten Gresens (214), Ulf Wirzbicki (240) sowie Heimkehrer Roland "Mucki" Enders (273 Holz) mehr als nur einen ordentlichen Auftritt. Die strahlenden Mienen von Hohenwutzens Ulf Gärtner (258), Guido Meißner (271), Julian Wachsmann (260) und Andreas Emmig (242) nach gelungenen Aktionen waren ebenso sehenswert, wie die flüssige Spielweise.

¦Blau-Weiß Sachsendorf - Gaselan Berkenbrück 816:754 Den Gastgebern mit Eckhard Ostrowski (195), Detlef Genschmar (208), Dieter Winnewisser (227) und Tino Herfert genügte gegen das abgeschlagene Schlusslicht Berkenbrück ein seriös gespielter Auftritt, um die Zähler für sich zu ergattern. Keine Frage: Die Heimtruppe musste gegen Karl-Heinz Bohm (178), Rico Radäcke (171), Karl-Heinz Noack (192) sowie Stimmungskanone Bernd Heinze (213) keineswegs alle Register ziehen, um letztlich souverän zu gewinnen.

Abschlusstabelle

1. Rot-Weiß Bralitz18948,8332: 4

2. Lunower SV18927,8330: 6

3. Insel Neuenhagen18908,6124:12

4. Grün-Weiß Oderberg18914,6722:14

5. BC Lietzen18892,4416:20

6. MTV Hohenwutzen II18892,3316:20

7. Blau-Weiß Sachsendorf18875,5016:20

8. Grün-Weiß Letschin18867,7214:22

9. BC FW Bad Freienwalde18816,616:30

10. Gaselan Berkenbrück18818,724:32