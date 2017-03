Fünf Entwürfe zur B 158 ohne Brücke

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Die Planentwürfe hinsichtlich des Abrisses der Stadtbrücke und des Neubaus der Bundesstraße 158 durch die Stadt Bad Freienwalde werden am 4. April um 18.30 Uhr bei einer Einwohnerversammlung in der Konzerthalle in St. Georg vorgestellt. Das hat Bürgermeister Ralf Lehmann (parteilos) in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung angekündigt. Die fünf Varianten seien bei einem so genannten "Scoping"-Termin vorgestellt und mit ausgewählten Trägern öffentlicher Belange wie Landkreis, Landesbetrieb Straßenwesen und Polizei erörtert worden. Die Anregungen und Hinweise werden bis zur Einwohnerversammlung in die Entwürfe eingearbeitet. Der Bau- und Ordnungsausschuss werde Anfang Mai mit der Diskussion über eine Vorzugsvariante beginnen.