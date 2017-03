Ein Hauch von Olympia im Volkshaus

artikel-ansicht/dg/0/

Die ehemalige Torhüterin des FFC Turbine Potsdam kam zu spät. Ein Stau auf der Autobahn verhinderte ihren rechtzeitigen Auftritt. "Das sind kleine Katastrophen, die im Sport dazugehören", sagte Landrat Gernot Schmidt und betonte, dass das Improvisieren bei Siegen und Niederlagen dazu gehört.

Der Vorsitzende des Kreissportbundes MOL, Dieter Schäfer, eröffnete die Veranstaltung und erklärte wie die Ergebnisse der Sportlerwahl zustande gekommen sind. "Die Abstimmung ergab sich aus der Stimmabgabe von Lesern der Märkischen Oderzeitung, mittels Stimmabgabe über das Internet sowie die Bewertung einer Fachjury. "Wir wollten eine breite und faire Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger gepaart mit Fachkompetenz. Es ging teilweise sehr eng zu."

Zahlreiche Ehrengäste kamen zur Veranstaltung und Dieter Schäfer wies darauf hin, dass ohne die zahlreichen Sponsoren eine solche Veranstaltung kaum möglich wäre. Bevor die Preisträger endgültig bekannt gegeben wurden, ergriff Volkmar Seidel das Wort. Seidel, Präsidialmitglied für Sportstätten und Umwelt und zugleich Vorstandsmitglied beim Kreissportbund, betonte, dass der KSB MOL ein Musterbeispiel für ehrenamtliches Engagement, innovative Ideen im Sport und dem Zusammenhalt unserer Gesellschaft sei. Er konnte auch vermelden, dass die Mitgliederzahl seit Jahren steigt. "Und so können wir voller Stolz vermelden, dass wir mit derzeit exakt 23 873 Mitgliedern eine neue Rekordmarke erreicht haben." Seidel dankte allen, die an diesem Wachstum beteiligt sind und mit ihrem Engagement und ihrem Herzblut sich in den Dienst des Brandenburger Sports stellen.

So konnte er dann den ersten großen Höhepunkt des Abends ankündigen: Klaus Richter, Ehrenpräsident der SG Rot-Weiß Neuenhagen, bekam den diesjährigen Sportsympathiepreis, den jährlich die Land Brandenburg Lotto GmbH vergibt. Gebietsleiterin Bettina Schollbach übergab den mit einer Prämie von 500 Euro verbundenen Preis und sagte: "Ohne ehrenamtliches Engagement wäre das vielseitige Sportangebot in den Brandenburger Sportvereinen nicht möglich. Ob Übungsleiter, Platzwart, Betreuer oder als "Mädchen für alles" - sie alle sorgen dafür, dass es den Aktiven in Brandenburg in ihrem Sport an nichts fehlt." Bettina Schollbach betonte, dass Klaus Richter ein ehrenamtlicher Aktiver sei, der sich für seinen Verein unermüdlich einsetzt. "Eingereicht wurden 80 Vorschläge aus allen Landesteilen." Sportsympathiepreise, in diesem Jahr drei, werden auch in anderen Landkreisen vergeben.

Vergeben wurde in diesem Jahr erstmals ein Preis der Märkischen Oderzeitung. Der Preis für die "Gute Seele eines Vereins" ging an Abteilungsleiterin TeamGym beim KSC Strausberg Petra Stoppel.

Mit Spannung erwartet wurden dann die Worte einer Sportlerin, die bereits mehrfach in ihrem Leben ausgezeichnet wurde und trotz ihrer erst 24 Jahre schon eine Menge im Sport erlebt hat. Eingeleitet wurde ihr Auftritt mit der Verleihung des Sport-Ehrenpreises des KSB, den eine Fußball-Ikone aus Märkisch-Oderland bekam. Günther Wolff hat in seiner Laufbahn viele Talente geformt. Selbst viele Jahre aktiv, war er später Trainer, Betreuer und auch ein Stück Vater von vielen Fußballern, die heute im gesamten Bundesgebiet unterwegs sind.

"Meine Mutter Eva war sich damals sicher, es wird nicht lange mit dem Fußball anhalten", erzählte dann Anna Felicitas Sarholz, die 2006 zum Fußball-Bundesligisten FFC Turbine Potsdam kam. In ihrer Festrede sagte sie: "Natürlich war es eine schwierige Zeit, bereits mit knapp zwölf Jahren an eine Sportschule zu wechseln - weg von daheim. Doch ich halte es immer, und dies sage ich euch heute auch, für eine Art Privileg, einen solchen Weg einschlagen zu können. Zu ihren Erfolgen gehören deutsche Meistertitel, sie wurde U-17-Europameisterin und Dritte mit der Mannschaft bei der U-17-Weltmeisterschaft im Jahre 2008. "Ich finde eine solche Veranstaltung nicht nur schön, sondern auch wirklich wichtig. Für etliche hier im Saal kann es der Auftakt für eine eventuell wirklich erfolgreiche Karriere werden. Wenn ich in die Augen einiger junger Sportler schaue, erinnere ich mich gern zurück." Sie weiß wovon sie spricht, denn sie arbeitet heute als Trainerin. Auf die Frage, wer oder was sie in ihrer Sportkarriere immer beeindruckt hat, verrät sie ein Geheimnis. "Da ich Torfrau bin, habe ich auch große Sympathie für einen Keeper: Anton "Toni" Turek. Das war noch ein echter Typ. Leider gibt es nur noch wenige mit dieser Ausstrahlung."

Bei Musik von Kathi & Maik und gutem Essen aus der Küche des gastgebenden Volkshauses wurde es noch ein langer Abend.

¦ weibliche Jugend

1. Meike Meyer, Rüdersdorfer Ruderverein Kalkberge, 2. Gina Haberecht, Radsport RSC Strausberg, 3. Lea Bensch, Leichtathletik KSC Strausberg

¦ männliche Jugend

1. Yanneck Regling, Bogensport ?KSC Strausberg, 2. Konstantin Otto, Leichtathletik KSC Strausberg, 3. Mick Seiffert, Rüdersdorfer Ruderverein Kalkberge

¦ Jugendmannschaften

1. Fanfarenzug, KSC Strausberg,?2. Großgruppe Einrad, Fredersdorf-Vogelsdorf, 3. Crossmannschaft (Konstantin Otto, Fabian und Tobias Strauß), KSC Strausberg

¦ Frauen

1. Helga Boßdorf, Schwimmen ?KSC Strausberg, 2. Mareen Herter, Reiten RFV Altranft, 3. Dagmar Rocktäschel, Leichtathletik TSG Seelow

¦ Männer

1. Nico Weiß, Turn- und Sportclub Strausberg, 2. Björn Rudolph, Kampfsport SG Rot-Weiß Neuenhagen, 3. Patrick Hartung, Athletikclub Rüdersdorf

¦ Mannschaften

1. Kreisoberliga-Fußballer SG Rot-Weiß Neuenhagen (Spielertrainer Maximilian Wolchow, Co-Trainer Christian Halle, Lukas Gerhardt, Marcus Hager, Mark Rademacher, Christopher Schmidt, Enrico Butter, Sven Stepputat, Ricardo Ahrend, Marc Ladisch, Sebastian Groth, Manuel Heller, Benjamin Steinberger, Marcus-Oliver Förster, Carsten Drieschner, Vincent Seidel, Pierre Ramon Woyke, Marco Hellwig), 2. Oberliga-Handballer MTV Altlandsberg (Philip Pohl,?Simon Kappa, Florian Riegler, Stephan?Untermann, Kevin Bursche, Wodjak Bartosz, Sascha Buchweitz, Johann?Finck, Christian Szameit, Toni Schäl, Arian Thümmler, Dominic Witkowski, Nico Cornelius, Fabian Plaul, Marco Leupert, Sven Grunow, Jacob Berger), 3. Verbandsliga-Tischtennisdamen Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf (Cornelia Walther, Antonia Müller, Romana von Lipinski-Kleina, Marlen Kurzke, Viola Stopp, Stephanie ?Wagner, Margit Pothenick)