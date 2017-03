Stadthaus II vor ungewisser Zukunft

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Stadt Eisenhüttenstadt sucht einen Käufer für den Plattenbau am Trockendock, in dem sich momentan noch eine Außenstelle des kreislichen Job-Centers befindet. Zumindest ist das eine Option. Denn ab November dieses Jahres wird nach derzeitigem Stand ein Großteil der Flächen leerstehen. Noch bis Ende Oktober läuft der Mietvertrag mit dem Job-Center, das 2390 Quadratmeter, fast die Hälfte der Gesamtfläche, gemietet hat.Der Landkreis war schon lange mit den Bedingungen in dem Plattenbau nicht zufrieden, hatte nach Alternativen gesucht. Eine Sanierung des Plattenbaus war nicht zustande gekommen. Nun soll die kreisliche Einrichtung nach einem Umbau in das Bürohaus in der Karl-Marx-Straße 35c umziehen, wo sich schon andere Stellen des Landkreises befinden. Wenn der Landkreis das Stadthaus II verlässt, sind dort nur noch 15 bis 20 Prozent der Flächen vermietet. Unter anderem befindet sich dort noch das Stadtarchiv.