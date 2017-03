Stadtführungen sind der Renner

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Nicht nur bei Filmschaffenden ist die Planstadt Eisenhüttenstadt beliebt, wie die aktuellen Dreharbeiten zu dem Streifen "Das Schweigende Klassenzimmer" zeigen. Auch bei Gästen und Touristen stößt das Flächendenkmal auf nach wie vor steigendes Interesse. Beweis dafür ist, dass die Zahl der Stadtführungen, die auch in Kombination mit einer Werkführung beim Tourismusverein Oder-Region Eisenhüttenstadt gebucht werden können, erneut gestiegen sind. 251 Führungen wurden im vergangenen Jahr vermittelt, 2015 waren es noch 64 weniger. 2309 Personen haben sich für einen Rundgang zum Beispiel durch die Wohnkomplexe I bis III interessiert. "83 Gruppen haben an Stadt- und Werkführungen teilgenommen", heißt in einer Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage der CDU-Fraktion.

Wie viele der Besucher länger in Eisenhüttenstadt geblieben sind oder nach der Stadtführung ein Restaurant besucht haben, lässt sich nicht nachvollziehen. Klar ist nur, dass der Tourismusverein im vergangenen Jahr auch mehr Übernachtungs-Gäste vermittelt hat als 2015. 3264 Gästen haben Schlafmöglichkeit über den Tourismusverein gebucht, 893 mehr als 2015. Wobei die Zahl der Übernachtungen nahezu konstant geblieben ist.

Einen ähnlich positiven Trend verzeichnet auch das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg für Eisenhüttenstadt. Dort werden allerdings nur Beherbergungsbetriebe berücksichtigt, die über mehr als zehn Betten verfügen, die nicht in jedem Fall Mitglied im Tourismusverein seien müssen. Momentan sind das in Eisenhüttenstadt fünf Beherbergungsbetriebe mit 324 Betten. Wie in der gesamten Region Seenland Oder-Spree hat auch Eisenhüttenstadt im vergangenen Jahr mehr Gäste verzeichnet. 2016 waren es in den fünf Beherbergungsbetrieben 13978 Gäste ein Plus von 844 zu 2015. Im Durchschnitt bleiben die Gäste drei Tage in der Stadt, ein Hinweis darauf, dass es sich nicht unbedingt um Touristen handelt, sondern vielmehr um Geschäftsreisende oder Monteure. Die Auslastung liegt bei 35,7 Prozent.