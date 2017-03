Fünf Bands in fünf Zehdenicker Lokalen

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) In eine große Partymeile verwandelt sich am kommenden Sonnabend zum 18. Mal die Zehdenicker Altstadt. Die Musikmeile lockt von 21 Uhr bis 0.45 Uhr in fünf Lokale. Im "Neuen Vaterland" tritt das Duo "Boys'R'us" mit Musik aus der Vergangenheit auf. Im Hotel Klement bieten Burkhard und Carsten Melodien aus vier Jahrzehnten. Irish Folk gibt es mit "Clover" im Großen Ratskeller zu erleben. Unter dem Motto "Alles außer Volksmusik" lockt die Band "S & M unzensiert" in den Kleinen Ratskeller. "Bad Penny" rocken mit nordisch keltischen Klängen die Gaststätte Schröder. Wie in den Vorjahren erwartet der Veranstalter wieder hundert Musikfreunde zu dem Kneipenspektakel.