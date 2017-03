BBC-Kegler gehen mit starker Leistung aus Saison

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (MZV) Mit einem überaus starken Heimauftritt haben die Zweitliga-Kegler des BBC 91 Neuruppin selbst für einen versöhnlichen Saisonausklang gesorgt. Der Lohn: Platz vier in der Abschlusstabelle. Nach dem dritten Jahr in der zweiten Liga gilt der BBC inzwischen als feste Größe. Der 21. und 22. Spieltag stand zudem im Zeichen neuer Bahnrekorde. Mit starken 5 591 Holz gelang am Sonnabend ein neuer Mannschaftsbahnrekord. Gegner SG Sparta/KSG Berlin wurde klar distanziert. Am Sonntag wurde Union Schöneweide II ebenso klar mit 3:0 bezwungen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1562521/

BBC - Sparta/KSG 3:0

(5 591:5 399, 57:21)

Der BBC änderte vorab seine Startachse. Axel Wolter flankierte Nico Heinzgen. Nach Beendigung des ersten Blockes führten die Hausherren mit 54 Holz, dank Wolter (912) und Heinzgen (939). Die Gäste hatten mit Detlef Schulze einen neuen Bahnrekordhalter in der Altersklasse B in ihren Reihen. Mit 902 Holz trug er sich in der Rangliste ganz oben ein. Teamkollege Thomas Barthel schob 895 Holz. In der Mittelachse gab es den nächsten Bahnrekord. Axel Fischer, der schon in der Vergangenheit mehrfach an der von ihm aufgestellten Marke gekratzt hatte, überbot diese um sechs Hölzer auf starke 954 Holz. Thomas Protz erspielte 929 Holz. Der Vorsprung wuchs auf 153 Holz an. Sven Heinke (903) und Heiko Schmidt (881) konnten mit diesen Resultaten nicht mithalten.

Die Schlussakteure beider Teams knackten allesamt die Neunhundertmarke. Die Berliner Lötzsch (911) und Heinke (907) sorgten für versöhnliche Holzzahlen aus Gästesicht. Heimkegler Jens Zilm mit 929 Holz und Thomas Gabrysch (928) gestalteten den Tagessieg für den BBC noch deutlicher.

BBC - Oberschöneweide II 3:0

(5 570:5 332; 55:23)

Am Sonntag war es Thomas Protz vorbehalten, in der Altersklasse Herren einen neuen Bahnrekord (948) zu schieben. Auch in dieser Partie stand im weiteren Verlauf fest, das die Neuruppiner eindeutiger Punktsieger werden würden. Nur die Höhe des Sieges war offen. Wolter mit 899 Holz und Heinzgen mit dem gleichen Resultat (939) wie am Vortag eröffneten das letzte Punktspiel in dieser Saison. Sie sorgten für eine klare Führung. Der Mittelblock Fischer/Protz spielte wie aus einem Guss. Fischer schaffte 937 Holz und Protz 948. Die Berliner Müller (906), Ring (867), Lenz (885) und Gerkhardt (882) schöpften die Möglichkeiten der Neuruppiner Bahn nicht aus. Die Schlussachse des BBC bestehend aus Gabrysch (926) und Zilm (921) überzeugte. Beide stellten ihr Können unter Beweis. Am Ende hatte das Heimteam satte 238 Holz mehr erspielt als das Gastteam. Andreas Krüger (888) und Felix Rosenow (904) konnten die hohe Niederlage nicht verhindern.

Nach den zwei glänzend herausgespielten Heimerfolgen machte der BBC 91 Neuruppin noch einen erheblichen Satz in der Tabelle - von acht auf vier. "Eine hervorragende Platzierung", so der einhellige Tenor der BBCler.

21. Spieltag:

SG Spandau - Binde 45:33 2:1

FE Spandau - Stendal 52:26 3:0

SW Berlin - Oberschöneweide II 45:33 2:1

Neuruppin - Sparta 57:21 3:0

Ilsenburg - NKC Berlin 38:40 2:1

Michendorf - Babelsberg 46:32 2:1

22. Spieltag:

SG Spandau - Stendaler 43:35 2:1

FE Spandau - Binde 50:28 3:0

SW Berlin - Sparta 38:40 0:3

Neuruppin - Oberschöneweide II 55:23 3:0

Ilsenburg - Babelsberg 50:28 3:0

Michendorf - NKC Berlin 31:47 0:3

Abschlusstabelle 2. Bundesliga

1. SpG VKC/FE Spandau 22 972:744 52:14

2. KSC Ilsenburg 22 895:821 43:23

3. SV Binde 22 900:816 37:29

4. BBC Neuruppin 22 909:807 36:30

5. NKC 72 Berlin 22 897:819 36:30

6. SG Michendorf/Seddin 22 866:850 35:31

7. Stendaler KC 22 875:841 34:32

8. SG Sparta/KSG Berlin 22 862:854 33:33

9. U. Oberschöneweide II 22 825:891 28:38

10. SG Spandau 22 798:918 27:39

11. Rotation Babelsberg 22 778:938 22:44

12. Schwarz-Weiß Berlin 22 719:997 13:53