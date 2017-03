Abgucken von Neuhardenberg

artikel-ansicht/dg/0/

Neuhardenberg (MOZ) Zum dritten Mal wurde in Berlin die internationale Energiewende-Konferenz veranstaltet. Entscheidungsträger aus vielen Ländern diskutierten aktuelle Entwicklungen der Energiepolitik und besuchten Wirtschaftsstandorte in Brandenburg. Darunter die Biogas Neuhardenberg GmbH.

artikel-ansicht/dg/0/1/1562524/

Zwischen den Fermentern: Die internationale Gruppe von Ingenieuren auf der Biogasanlage in Neuhardenberg.

Zwischen den Fermentern: Die internationale Gruppe von Ingenieuren auf der Biogasanlage in Neuhardenberg. © MOZ/Josefine Jahn

Um nicht nur über erneuerbare Energien zu sprechen, sondern sich die Praxis auch anzusehen, stand für einige Besucher des "Berlin Energy Transition Dialogue", der Energiewende-Konferenz in Berlin, eine Besichtigung der Biogasanlage in Neuhardenberg auf dem Programm. Mario Forner, Bereichsleiter des Landwirtschaftsbetriebs Odega, begrüßte zwölf Gäste aus Kanada, Lateinamerika, China und Tunesien auf dem Gelände der Biogasanlage in Neuhardenberg.

Zunächst stellte er den Besuchern die Anlage, die vor einem Jahr in Betrieb gegangen war, über einen Diavortrag vor. Seit 2012 betreut Forner das Projekt - die an die Wand projizierten Bilder zeigen Aufnahmen von den Bauarbeiten der Anlage.

Forner erklärte den Behälterbau der Fermenter. "Die werden über Kunststoffrohre in den Wänden und im Boden auf 39 bis 40 Grad Celsius beheizt", sagte er und ergänzte, dass sie monolithisch gebaut wurden. Sie sind also fugenlose Gebilde. Das ist Voraussetzung dafür, dass organisches Material unter Ausschluss von Sauerstoff vergären kann. Aus der organischen Substanz können Bakterien dann ein Gemisch aus Methan, Kohlendioxyd sowie einigen Spurengasen herstellen.

Verarbeitet werden in Neuhardenberg im Durchschnitt 46 Tonnen Entenmist und 46 Tonnen Mais täglich. Die zu verarbeitende Masse wird von der 22 Unternehmen zählenden Gruppe Odega selbst erzeugt, kommt in diesem Fall direkt aus Neuhardenberg, erklärte Forner.

"Im Januar 2016 haben wir bei minus 15 Grad Celsius begonnen, den zweiten Fermenter zu befüllen", erinnerte sich Forner während seines Vortrags. "Am 3. März wurde dem Versorger das erste Gas geliefert." Ob eine bestimmte Mischung zwischen Entenmist und Mais vorgegeben sei, wollte einer der Gäste im Anschluss wissen. Das konnte Mario Forner verneinen. Er betonte, dass Mais "die Energiepflanze Nummer eins" sei: "Für die Gasproduktion wird man immer Mais brauchen." Ob auch eine andere Mischung möglich sei, lautete eine andere Frage. "Ja, wir überlegen, im nächsten Winter zu testen, Zuckerrüben mit einzubringen und eventuell auch einen Teil Hähnchenmist," antwortete Forner. Der Mist von Hühnern müsse im Gegensatz zum Entenmist nicht vorher verkleinert werden, um den Bakterien im Fermenter eine größere Angriffsfläche zu bieten.

Für die Finanzierung der Anlage interessierte sich Jean-Francois Samray aus Kanada. "Knapp 5,2 Millionen, mit dem später dazu gebauten Silo 6 Millionen Euro", sagte Forner und fügte an, dass für die Abnahme des Gases ein zwölfjähriger Vertrag abgeschlossen wurde. Die Verpflichtung zur Gasabnahme gelte für das gesamte Jahr, informierte er auf Nachfrage.

"Es ist erfrischend zu sehen, dass Leute sich über das Klima Gedanken machen", sagte der Kanadier Samray später bei einer Führung über das Gelände. Er ist für einen Verband zur Erzeugung erneuerbarer Energien in Québec tätig. "Wenn wir von woanders kommen und uns solche Anlagen hier angucken, fragen wir uns immer, warum etwas gemacht wird und dann, wie es gemacht wird. Hier sind interessante Ideen entwickelt und ausgeführt worden", schlussfolgerte er. Am schwierigsten seien bei der Planung zur erneuerbare- Energien-Gewinnung die Konflikte zwischen Industrie, Wirtschaft, der Umwelt und der Gesellschaft, so der Kanadier.

"Gestern haben wir uns ein Beispiel für Windenergie angesehen, heute Bioenergie. Das ist hier in der Gegend sehr vielfältig", staunte Kateri Normandeau, während sie sich die Verdichteranlage ansah. In Hinblick auf die Zukunft seien Eindrücke wie diese wichtig, findet die Ingenieurin. Man könne damit Vorhaben im eigenen Land bereichern, von Erfahrungen internationaler Partner profitieren.