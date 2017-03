Interesse am Thai- und Kickboxen wächst

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Boxabteilung des Eisenbahner Sportvereins reagiert auf das zunehmende Interesse an spezifischen Boxsportarten und bietet neuerdings Training im Kick- und Thaiboxen an.

"In jüngster Vergangenheit erreichen uns wöchentlich Anfragen, ob man bei uns diesen spezifischen Boxsport trainieren kann. Bisher ist das überwiegend in Slubice möglich", beschreibt Uwe Köppen, ESV-Abteilungsleiter der Boxer, die Ausgangslage. Ihm und seinen Mitstreitern ist es gelungen, mit Tom Wilhelm, Franclin Dibamou und Serghej Turcan junge und erfahrene Lizenz-Trainer in den beiden Sparten zu gewinnen.

Bei Tom Wilhelm trainieren inzwischen rund 15 Kämpfer aller Altersgruppen. Franclin Dibamou aus dem Kamerun, der dort bereits die Meisterschaft im Muay-Thai (bis 72 kg) gewann und als Flüchtling nach Frankfurt kam, beschreibt die Unterschiede beider Sportarten. "Beim Kickboxen darf man den Gegner nur mit Faus- und Fußtechniken aus der Distanz treffen. Man darf ihn nicht halten und zu Boden ziehen. Diese Techniken sind wiederum beim Thai-Boxen erlaubt. Zusätzlich kann man hier mit Ellenbogen und Kniestößen aus der Distanz am Mann arbeiten."

Das neue Angebot ist in erster Linie als Fitnesstraining zu sehen, Anfänger aller Altersklassen sind willkommen. "Später sind vielleicht Teilnahmen an Wettkämpfen möglich", so Serghej Turcan. Der Viadrina-Student mit moldawischen Wurzeln, der mehrere Jahre in Italien lebte, wurde dort zweimal italienischer Meister im Thai-Boxen und K1-Boxen, gewann hierzulande die Norddeutsche Meisterschaft.

Beim ESV in der Kamiethalle an der Briesener Straße trainieren derzeit rund 50 Kinder, Jugendliche und Erwachsene im klassischen olympischen Boxen. Das wird weiterhin den Schwerpunkt bilden.

Infos zum Training finden sich auf der Homepage esv-boxen-ff.jimdo.com. Weitere Auskünfte erteilt Uwe Köppen unter Telefon 0176 637 46 828