Pflegedienst-Chefinnen wegen Abrechnungsbetrugs vor Gericht

Berlin (dpa) Zwei Inhaberinnen von Pflegediensten kommen am Dienstag wegen Betrugs vor das Amtsgericht Berlin-Tiergarten. Die 50- und 55-Jährigen sollen Ermittlungen zufolge in der Zeit von Juni 2011 bis Januar 2013 falsch abgerechnet haben. In einer Vielzahl von Fällen seien Leistungen von Hilfskräften erbracht, gegenüber der Kranken- und Pflegeversicherung sowie den Sozialleistungsträgern aber als Arbeit von Fachkräften abgerechnet worden. Den Versicherern und Kassen sei ein Schaden von rund 148 000 Euro entstanden. Für den Prozess gegen die Chefinnen, die Angaben zufolge einen Kooperationsvertrag hatten, ist ein Tag vorgesehen.