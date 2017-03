Endlich mal gepunktet

artikel-ansicht/dg/0/

Von Beginn an spielte nur eine Mannschaft offensiv - der Gastgeber. Sascha Spann scheiterte nach Eingabe von Andreas Achterberg an OFC-Keeper Christian Mimietz. Nur wenig später hatte erneut Spann Pech, denn der Ball ging knapp am linken Pfosten vorbei. Nach einem gut gespieltem Angriff kam der Ball in den Strafraum. Ein Pressschlag prallte zurück, Andreas Achterberg setzte nach und schoss zur 1:0-Führung ein (7.). Die Gäste standen tief und schlugen die Bälle nur lang aus der eigenen Hälfte. Genau so einer erreichte Christopher Prußock, aber er schoss über die Querlatte (12.). Blau-Weiß agierte mit einem ruhigem Spielaufbau aus sicherer Abwehr heraus. Tomasz Hilicki spielte Patrick Böst an, der den Ball auf dem falschen Fuß erwischte und genau auf den Torwart traf (20.). Dann behauptete sich Achterberg im Mittelfeld, bediente Hilicki, dessen Schuss hauchdünn am OFC-Tor vorbeisegelte (25.). Den Gästen fiel wenig ein, um selber gefährlich zu werden. Die größeren Spielanteile behielt Blau-Weiß. Einen Achterberg-Freistoß parierte Mimietz zur Ecke. Diese kam von rechts auf den Elfmeterpunkt, doch Spann und Böst waren sich nicht ganz einig (39.). Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit bekam der Gast einen Freistoß dicht vorm Gartzer Strafraum. Fabian Schünemann klärte ins Seitenaus.

Zu Beginn der zweiten Hälfte agierten die Hausherren etwas nervös, standen nicht eng genug am Gegenspieler. Die Zuspiele waren zu fahrig und es kam zu Kontern, doch die Gartzer Abwehr stand sicher. Viele kleine Foulspiele auf beiden Seiten ließen wenig Spielfluss zu. Hilicki wurde durch ein Foulspiel in Höhe des Sechzehners gestoppt. Achterberg legte sich den Ball zurecht und schlug ihn dicht vor das Tor. Böst stieg hoch, doch sein Kopfball war nicht präzise genug. Der Ball kam ins Spiel zurück und fand in Martin Lenke einen Abnehmer, der zum 2:0 traf (61.). Die Oderstädter wirkten nun wieder sicherer in ihren Aktionen, ließen die Gäste kaum aus ihrer Hälfte heraus. Doch in der 70. Minute kam ein langer Abschlag des Torwarts dicht vor den Strafraum. Bei einem Zweikampf fiel der OFC-Spieler und der Schiedsrichter entschied zum Unmut der Gartzer auf Freistoß. Romano Gerike schoss scharf und der Ball landete zum 2:1 im Netz. Die Blau- Weißen ließen sich nicht beirren, spielten weiter nach vorn, doch Eric Landeck und Achterberg blieben erfolglos. Die Oranienburger versuchten in den letzten Minuten doch noch den Ausgleich zu erzielen, aber die Oderstädter standen hinten sehr sicher und ließen nichts mehr anbrennen. Die drei Punkte blieben verdient an der Oder.

Gartz: Wilke, Duckert, Lenke, Wohlleben, Böst, Hilicki, Achterberg, Schünemann, Landeck (90. Jenek), Spann (80. Thörmer), Stein