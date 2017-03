Roller macht es per Doppelpack

artikel-ansicht/dg/0/

"Paul ist für uns ein sehr wichtiger Spieler, torgefährlich, aber eben auch sehr clever", schwärmt Trainer Jürgen Beyer von seinem Goalgetter, der zweimal mit langen Pässen bedient wurde und die gnadenlos ausnutzte. Von Wriezen dagegen war in den ersten 20 Minuten so gut wie nichts zu sehen.

Anders dann die zweite Halbzeit. "Die hätte 2:2, aber auch 5:0 für uns ausgehen können", findet Jürgen Beyer. Es sei ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten gewesen. "Wriezen hatte durchaus Chancen, aber wir haben auch ein paar hundertprozentige liegen lassen", fasst Jürgen Beyer das geschehen in Hälfte zwei zusammen.

Mit dem Spiel sei er mehr als zufrieden sagt, Beyer. "Es ist für uns der zweite Auswärtssieg hintereinander - alles gut." Richtig bitter ist allerdings die Verletzung von Kapitän Daniel Langrock. In der 30 Minute befand er sich in einem Zweikampf mit einem Gegenspieler, als es plötzlich laut knallte. "Das hat man bis zu den Zuschauern gehört, die waren auch sofort still", berichtet Beyer. Inzwischen ist die Diagnose da: doppelter Bänderriss. "Ich gehe mal davon aus, dass er den Rest der Saison ausfällt", so Beyer, der bereits die letzten Spiele nur mit zwölf Aktiven bestreiten konnte. "Zum Glück kommen Pascal Sorgatz und Norman Gest wieder zurück. Aber wenn wir wirklich mal ganz oben mitspielen wollen, dann bräuchten wir mehr Leute."

Wandlitz: Gatzmann, Plaumann, Fernandez, Baumann, Roller, Thomas (86. Krüger), Langrock (28. Liebich), Hingst, Freitag, Großer, Miething