Treffsichere Geschwister

Schwedt (MOZ) Mehr als 400 Bogensportler aus ganz Deutschland traten zwei Wochen nach der Deutschen Meisterschaft der visierlosen Bogensportler in Schwedt nun bei der Hallen-DM der Schützen mit den Visierbögen im anhaltinischen Wolfen an die Schützenlinie.

Von der SSV PCK Schwedt konnten sich sieben Schützen für die zweitägige Meisterschaft qualifizieren. "Mit sechs Top-Ten Platzierungen sind wir sehr zufrieden, die Silbermedaille der Ü50-Compoundschützin Erika Rakel krönte eine äußerst erfolgreiche Hallensaison unserer SSV-Schützen", blickt Abteilungsleiter Rolf Neumann auf eine erfolgreiche Hallensaison zurück. Insgesamt gewannen die Schwedter Bogensportler vier Gold, einmal Silber und dreimal Bronze bei den beiden Deutschen Meisterschaften.

Mit dem Ziel, DM-Gold zu holen, ist Erika Rakel in Wolfen in der Altersklasse Ü 50 mit dem Compoundbogen angetreten. 556 Ringe reichten schließlich zu Silber. Elke Gruschwitz aus Lindenberg gewann überraschend deutlich mit 562 Ringen Gold. Nach der Hälfte der 60 zu schießenden Pfeile war Gisela Neumann (Ü 60) als Dritte ebenfalls auf Medaillenkurs. Am Ende musste sie sich der Konkurrenz aber beugen und wurde mit 512 Ringen unglückliche Vierte. Ehemann Rolf wurde ebenfalls mit dem Compoundbogen in der Ü 65 mit 502 Ringen Zwölfter.

Im Nachwuchsbereich war die SSV PCK Schwedt mit vier Recurveschützen am Start. Betreut von ihrem Vereinstrainer Andreas Gdanitz, überraschten vor allem die beiden Schwestern Gina und Leonie Endler. Die U-12-Schützinnen waren erstmals bei einer Deutschen Meisterschaft am Start. Gina Endler erreichte einen starken vierten Platz (504 Ringe) und Leonie wurde mit 465 Ringen Siebente. Beide erreichten persönliche Bestleistungen. Einen achten Platz belegte im U-14-Feld Jan Philip Usadel, der zudem gute 522 Ringe zum Teamergebnis beitragen konnte.

Vivien Würls Medaillentraum platzte frühzeitig. Sie blieb als Siebente in der Altersklasse U 20 mit 496 Ringen unter den Erwartungen. Die Gruppe mit den Schützen Jan Philip Usadel, Gina Endler und Vivien Würl platzierte sich im Mannschaftswettbewerb mit insgesamt 15 Teams auf einem achtbaren achten Platz.