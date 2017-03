Mit Vollgas in die Unfallsaison

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Die Sonne steht höher, die Temperaturen klettern in den zweistelligen Bereich - die Saison der Radfahrer und Biker hat begonnen. Und damit die Saison der Unfälle. Der Landkreis hat für die gefährlichste Piste, die Strecke Eberswalde - Oderberg, ein Gutachten in Auftrag gegeben.

Wie Dr. Meikel Vesper, Chefarzt der Eberswalder Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie am "Forßmann", bei der jüngsten Ausgabe des "Medizinischen Dienstags" sagte, steigen im April und Mai die Verletzungen durch Stürze von Rad- und Motorradfahrern sprunghaft an. Übertroffen werden diese Zahlen nur noch durch die zum Saisonende im September und Oktober, wenn Blätter und Nässe die Straßen in gefährliche Rutschbahnen verwandeln. 40 Prozent der Patienten in der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie seien Unfallopfer. In jenen vier Monaten im Frühjahr und im Herbst müsse er also zusehen, dass alle Kollegen an Bord sind, erklärte Vesper mit dem Chirurgen eigenen Humor.

Die Bilder, die der Chefarzt präsentierte, sind indes alles andere als spaßig. Im Gegenteil. Schonungslos zeigte er Aufnahmen von Patienten mit schwersten Gesichtsverletzungen. Aufnahmen, die selbst Sequenzen im jüngsten Kieler Tatort als harmlos erscheinen lassen. Nichts für Zartbesaitete also. Das Leben sei mitunter grausam, so Vesper. Dabei seien manche Unfälle durchaus vermeidbar. Deshalb sein Appell: Schutzkleidung, einschließlich Helm, tragen. Auch auf dem Rad. Zur Veranschaulichung ließ der Chefarzt einen Fahrradhelm herumgehen. "Ein solcher hat mir das Leben gerettet", verriet der Mediziner, selbst begeisterter Radsportler, und bereits zwei Mal gestürzt.

Vesper machte die Brisanz solcher Unfälle deutlich: "Unversorgt würde ein Opfer mit schwersten Gesichtsverletzungen und offenen Wunden bereits nach fünf Minuten verbluten und versterben." Es sei also höchste Eile bei derlei Unfällen geboten - und Erste Hilfe, ermutigte Vesper die Hörer zur Auffrischung ihrer Kenntnisse. Auch wenn die Fahrzeuge zum Teil sicherer geworden seien und der Schutz einen deutlich höheren Stellenwert genieße, Zweiräder hätten nach wie vor keinen Airbag.

Im vorigen Jahr ereigneten sich auf den Straßen des Landkreises laut Polizeiinspektion Barnim 5244 Verkehrsunfälle. An 239 davon waren Radfahrer beteiligt, an 110 Krads. 174 Radfahrer (2015: 187) sowie 80 Biker (2015: 89) wurden dabei verletzt. Vier Menschen kamen 2016 bei Verkehrsunfällen im Barnim ums Leben: darunter ein Radfahrer (2015: drei) und ein Motorradfahrer (2015: vier).

Auch die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Barnim verfolgt seit Jahren sehr genau die Entwicklung und analysiert vor allem das Unfallgeschehen bei Motorradfahrern. Immerhin sind laut Behörde in gut 70 Prozent aller Zusammenstöße mit anderen Verkehrsteilnehmern Biker "verwickelt". Wobei die Motorradfahrer zumeist nicht die Hauptverursacher der Kollisionen seien.

Laut Marcel Kerlikofsky, Leiter der Behörde, gebe es im Barnim vier Unfallschwerpunkte für Motorradfahrer. Alle vier liegen im Oberbarnim, und zwar an zwei bekannten und wegen ihres kurvenreichen Verlaufs bei Bikern besonders beliebten Strecken: an der Straße Eberswalde - Liepe - Oderberg (L 291/L 29) sowie an der Uferstraße am Werbellinsee (L 220). Insgesamt 14 Mal hat es dort im vergangenen Jahr gekracht. Davon allein elf Mal auf der Piste nach Liepe/Oderberg. Tote waren zwar 2016 auf diesen beiden Rennstrecken nicht zu beklagen, aber es gab zwölf Verletzte. Deshalb habe die Verkehrsunfallkommission dazu ein Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben.

Als besonders unfallträchtig hat sich Kerlikofsky zufolge ein etwa 800 Meter langer Abschnitt vom Ortsausgang Liepe in Richtung Oderberg erwiesen. Seit 2011 waren allein an dieser Stelle insgesamt 31 Unfälle mit Motorradfahrern zu verzeichnen, 2016 waren es sechs. Ein Verkehrsversuch soll die Situation entschärfen. "In Kürze werden dort Sondermarkierungen mit Rüttelstreifen installiert", kündigt Kerlikofsky an. Dies soll einerseits zu einer Drosselung des Tempos, andererseits zu erhöhter Aufmerksamkeit führen.

Einen positiven Trend hat die Verkehrsbehörde hingegen am Werbellinsee ausgemacht. "Hier scheinen die Maßnahmen, wie das Aufstellen von Kurventafeln mit neongelbem Hintergrund, zu greifen." Parallel wurden an der Seerandstraße im vorigen Jahr aber auch verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Kerlikofsky rät: Gerade zu Saisonbeginn "defensiv fahren".