Mit glamourösem Touch

Bernau (MOZ) Das Mode-Team der neuen Friseurinnung Barnim-Oderland hat am Sonntag im "Ofenhaus" Bernau dem fachkundigen Publikum die Trendlooks Frühjahr/Sommer 2017 präsentiert.

"Pure & Urban" heißt das, was die Damen und Herren in den kommenden Wochen und Monaten erwartet. Die neuen Frisuren fordern die wilde Seite der Träger, so der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks. Es werde strukturiert, locker und frei, aber immer mit einem glamourösen Touch. Zurückgenommene, klare Formen und klassische Linien zeugten von einer zeitlosen Eleganz. Bei den Männern werden kurze Seitenpartien mit überlangem Deckhaar, das gerne im Gesicht getragen wird, kombiniert. Für die Herren sind in dieser Saison zudem auch Locken ein großes Thema.

Der Zusammenschluss habe viel Arbeit gemacht, bekannte Innungs-Obermeister Matthias Ferber bei der Begrüßung. Der Panketaler drückte zugleich die Hoffnung aus, dass nun "mehr Leben" in die Innung kommt. "Wir haben viel vor", ergänzte Vorstandsmitglied Barbara Hieske aus Fürstenwalde. Der neuen Innung gehören nun knapp 40 Betriebe an, im Barnim sind es 17.

"In diesem Jahr sind eher dezente Farben angesagt", so Friseurmeister Daniel Deutschmann, der in Schönow und Bernau zwei Salons betreibt. Sie seien ein Zeichen von Natürlichkeit, ein Trend, der sich schon seit ein bis zwei Jahren abzeichne. Bei den Schnitten setze man vor allem auf kurzes Haar mit Pony, der aber auch mal reduziert sein könne, betonte Deutschmann.

Der Friseurmeister plädiert zudem dafür, die Trends nicht allzu ernst zu nehmen. "Sie können nicht bei jedem Menschen umgesetzt werden", so der Stylist. Für eine Frau mit kleinem Gesicht sei beispielsweise ein ganzer Pony nicht geeignet. "Es gibt einfach kein richtig oder falsch, sondern nur ein anders", ist Deutschmann überzeugt.

Bei Annika Stüwe sitzt inzwischen Model Kevin auf dem Stuhl - und dem Laufsteg. "Den Oberkopf lasse ich lang auslaufen, die Seiten werden ohne Übergang gestaltet", erklärt die Stylistin vom Salon "Be Happy" aus Finowfurt. Marcel Adler frisiert unterdessen Steve, ein Model mit Bart. "Der ist übrigens wieder voll im Kommen", weiß der junge Mann von "Hair & Beauty" Biesenthal. Nach wenigen Minuten, auch Daniel Deutschmann hat sein Model Pascal "vollendet", präsentieren sich die drei Herren dem fachkundigen Publikum.

Immer angesagt, vor allem bei festlichen Anlässen, sind bei den Damen die Hochsteck-Frisuren.Carolin Strothoff von "Haarfantasien" Fürstenwalde zeigt an ihrem Model Patricia einen Fischgräten-Zopf. Dieser könne gerne etwas "aufreißen", so die junge Frau, die gesteht, durchaus etwas nervös zu sein. "Für mich sieht das nach routinierter, melodischer Arbeit aus", macht Moderator Marco Grensing der Stylistin ein Kompliment. "Flechtfrisuren passen auch zu Sommerfesten oder Shopping-Touren, sagt Annika Stüwe, die gerade Hand an ihr Model Steffi legt.

Jana Zimmermann, Inhaberin von "Hair & Beauty" Biesenthal, zeigt in einer weiteren Runde, wie ein Bob entsteht. "Ich habe stumpf geschnitten und am Hinterkopf eine leichte Personalisierung vorgenommen", erklärt die Friseurin.

Ein Blick in den dekorativen Bereich: Softe Pinktöne auf der Augenpartie verleihen der Trägerin in diesem Sommer einen romantisch-femininen Auftritt. Schimmerndes Perlmutt unter der Braue und auf der Mitte des beweglichen Lids sorgen zudem für einen besonders frischen Touch. "Einen UV-Schutz sollte man aber schon auftragen", so Carolin Strothoff. Zudem empfiehlt sie wasserfeste Mascara und Eyeliner.