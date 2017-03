Frischekur für 1960er-Jahre-Charme

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Die Wohnungsgenossenschaft saniert und modernisiert Haus für Haus ihren Wohnungsbestand in Angermünde. In diesem Jahr ist ein Block in der Werner-Seelenbinder-Straße dran. Die Bauarbeiten beginnen am 2. Mai.

Wer macht was? Welches Gewerk folgt dem nächsten? Welche Technik und Materialien werden gebraucht und wie ist der Zeitplan? Wenn ein bewohntes Mietshaus vom Dach bis zur Fassade saniert wird, gibt es im Vorfeld viel Abstimmungsbedarf zwischen Bauherr und Baufirmen.

Die Wohnungsgenossenschaft Uckermark hat es sich zur Tradition gemacht, zu dieser Bauberatung alle beteiligten Firmen zu einem Handwerkerfrühstück einzuladen und dabei die wichtigsten Details zu besprechen. "Wir wollen damit auch den Handwerkern, die uns schon seit Jahren als verlässliche Partner die Treue halten, für ihre gute Arbeit danken. Gleichzeitig ist es eine gute Gelegenheit, mal alle in entspannter Atmosphäre zusammenzubringen", sagt Genossenschaftsvorstand Nadine Celinger. Am 2. Mai sollen die Sanierungsarbeiten für den Wohnblock in der Werner-Seelenbinder-Straße 2-8 beginnen. Es ist mit 210000 Euro die größte Investition der gemeinnützigen Genossenschaft in diesem Jahr.

Jedes Jahr nimmt sich das Unternehmen einen Wohnblock vor und saniert so Schritt für Schritt den gesamten Wohnungsbestand. 2016 war die Pestalozzistraße dran, in den Vorjahren 5 Blöcke in der Templiner Straße, 2018 wird wieder in der Templiner Straße ein Block modernisiert und farblich aufgefrischt und 2019 steht voraussichtlich die Pestalozzistraße 29-33 auf dem Investitionsplan.

In diesem Jahr entschied sich der Genossenschaftsvorstand für die Seelenbinderstraße. "Wir werden das Dach, die Fassade, die Balkone, die Eingangstüren erneuern und die Hausflure malern", kündigt Vorstand Holger Völz an.

Beauftragte Partnerfirmen sind die Elektrofirma Andreas Gotza, Dachdecker Manriko Pust, die Bauschlosserei René Lück, Malermeister Erhard Kremer, Fenster und Türenbau Veronica Zillmer, Schornsteinfegermeister Karsten Scheetz sowie das Bauunternehmen Ronny Panzer.

"Die Handwerker sind durch die jahrelange Zusammenarbeit ein eingespieltes Team", sagt Holger Völz anerkennend. Sie sind auch bei Reparatur-, Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten seit vielen Jahren zuverlässige Partner de Genossenschaft.

Die Wohnungsgenossenschaft Uckermark, die vor 60 Jahren als Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft gegründet wurde, hat 632 Wohnungen in Angermünde, davon den größten Teil in der Weststadt sowie in der Templiner Straße.

Die meisten Häuser stammen aus den 1960/70er Jahren. "Die sind alle in die Jahre gekommen. Vor allem die Dächer müssen neu gemacht und in dem Zusammenhang auch die alten Schornsteine abgerissen werden und die Fassaden und Balkone erneuert. "Denn wenn schon ein teures Gerüst steht, dann machen wir gleich alles", erklärt Holger Völz.

Verbesserter Wohnkomfort ist das Wichtigste, um das sich die Genossenschaft für ihre Mitglieder und Mieter kümmert. Doch auch gute Nachbarschaft wird gepflegt. Unter dem Jahresmotto "Wir sind... Gemeinschaft" startet die Genossenschaft die Aktion der Wohlfühlecken, bei der sich Mieter um individuell gestaltete Bänke für ihre Hausgemeinschaft bewerben können und die Willkommensaktion "Hallo Baby", mit der Neugeborene mit einem kleinen Präsent begrüßt werden.

Außerdem wird am 11. April ein Frühlingsfest auf dem Hof der Genossenschaft gefeiert, am 17. Juni gibt es ein Straßenfest in der Templiner Straße und am 8. Juli das traditionelle Familiensportfest auf dem Jahnsportplatz.